Una asociación vecinal denuncia por "prevaricación" al Ayuntamiento de Córdoba a cuenta de una cruz de mayo

CÓRDOBA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación vecinal La Medina de Córdoba ha registrado este lunes en el Juzgado de Guardia de Córdoba, con el apoyo de la formación Andalucía entre Tod@s, "una denuncia para que la Fiscalía determine si se ha producido prevaricación", por parte del Ayuntamiento de Córdoba, "en la adjudicación y ubicación de una cruz de mayo cercana a la concedida a La Medina".

A este respecto y en un comunicado, los denunciantes han afirmado que las bases del Concurso de Cruces de Mayo, que organiza el Consistorio de la capital cordobesa, "no contemplan esta situación anómala y máxime cuando la otra cruz, con marcado propósito de negocio, no aparece en los primeros cribados y solo se tiene conocimiento de la misma una vez se ha publicado en los medios de comunicación".

En este sentido, Andalucía entre Tod@s apoya la denuncia que ha presentado la asociación vecinal La Medina al considerar que "el modelo cruz-barra es insostenible y desvirtúa por completo una tradición que se transforma en una ocasión de montar un negocio, generar conflictos, ruido e insalubridad" y, ante ello, "el alcalde (José María Bellido) y su equipo no han modificado esta tendencia y la han agudizado". El último ejemplo de ello ha sido "aprobar una cruz a 25 metros de otra que no tiene barra, ni pretende lucrarse con esta actividad. Las bases están para cumplirlas, so pena de probable prevaricación".