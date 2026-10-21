Asociaciones agrarias andaluzas piden apoyo a la tractorada del 28 de octubre en Madrid para "defender la rentabilidad"

Manifestantes durante una concentración de tractores en imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones agrarias andaluzas de Asaja, COAG y Unión de Uniones han hecho un llamamiento a agricultores y ganaderos para que se sumen a la tractorada convocada el próximo 28 de octubre en Madrid bajo el lema 'Dar de comer tiene que dar para vivir' para "defender la rentabilidad" y reclamar soluciones que permitan vivir al sector de su trabajo.

De esta manera, la convocatoria reúne cinco reivindicaciones: un plan de choque frente a los costes de producción y un gasóleo profesional agrícola; una PAC con presupuesto suficiente; precios que remuneren el trabajo de agricultores y ganaderos; reciprocidad en los acuerdos comerciales; y una simplificación administrativa que permita dedicar más tiempo a producir.

El manifiesto recoge así estas demandas y "exige compromisos, plazos y resultados". En esta línea, las asociaciones han subrayado que "la preocupación del campo también implica al conjunto de la sociedad: mantener nuestra capacidad de producir alimentos requiere que quienes lo hacen puedan continuar con su actividad".

Por su parte, Agama Bajo Guadalquivir ha señalado la "fuerte escalada de los costes de producción. El impacto del conflicto en Oriente Medio ha venido a sumarse a las constantes subidas que ya se iban arrastrando por la guerra en Ucrania y por distintas causas geopolíticas".

Por ello, han afirmado que la agricultura y la ganadería son sectores esenciales y "así deberían ser tratados, también desde la voluntad política".

Así, han instado a movilizarse y a acudir a la tractorada "por un campo con futuro", a la que ya han confirmado que asistirá una representación de tractores de Andalucía y más de 250 agricultores y ganaderos que se desplazarán en tren la misma mañana del 28.