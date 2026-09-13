Atarfe (Granada) licita las obras del Centro Arqueológico de Medina Elvira por más de 900.000 euros

Imagen que recrea el interior del futuro Centro Arqueológico de Medina Elvira y que se ubicará en el entorno del yacimiento arqueológico, en la ciudad granadina de Atarfe. - AYUNTAMIENTO DE ATARFE

ATARFE (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la ciudad granadina de Atarfe ha sacado a licitación las obras de construcción del futuro Centro Arqueológico de Medina Elvira (CAME) por algo más de 900.000 euros y un periodo de ejecución de 18 meses a partir del inicio de los trabajos. El inmueble se ubicará en el entorno del propio yacimiento y supondrá la rehabilitación de una nave que actualmente se dedica al almacenaje del material arqueológico del entorno.

Este centro se concibe como el espacio en el que se podrá conocer, comprender y poner en valor el que fue uno de los periodos más importantes de la historia del municipio del área metropolitana de Granada, toda vez que en el entorno de la sierra que lleva este mismo nombre de Elvira se asentó Madinat Ilbira, la ciudad más importante de la Vega granadina entre los siglos VII y X.

No en vano el importante yacimiento arqueológico de Medina Elvira, que también comprende parte del término municipal de Pinos Puente, cuenta con una amplia extensión protegida, de 332 hectáreas, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) en 2004. Sus importantes valores históricos, sociales y culturales justifican las campañas de excavación que se realizan en el lugar desde principios del siglo XXI.

En cuanto a la licitación para la construcción del CAME de Atarfe, el presupuesto total, con IVA incluido, es de 767.982 euros y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 5 de octubre.

La actuación se encuadrada en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de Atarfe, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027, mientras que el Ayuntamiento de Atarfe aportará el 15% restante.

DE UNA NAVE AGRÍCOLA A UN CENTRO ARQUEOLÓGICO

Se da la circunstancia de que la construcción del futuro Centro Arqueológico de Medina Elvira va a suponer en la práctica la rehabilitación de una nave agrícola exenta que, enclavada en el entorno del yacimiento, en la calle Lastra, actualmente se utiliza para trabajos de investigación arqueológica, inventario y almacenaje de materiales arqueológicos provenientes de la zona.

El proyecto de ejecución señala que el futuro CAME, emplazado en una parcela de 4.693 metros cuadrados albergará una zona de recepción del público, una zona expositiva, un área formativa, una zona de administración e investigación y servicios e instalaciones.

Además, el proyecto contempla la rehabilitación del edificio sin que ello suponga variación de la superficie construida, es decir, 377,5 metros cuadrados. Por otro lado, se preparará el resto de la superficie de la parcela, mejorando el ingreso y adoptando medidas como el desarrollo de un esquema de caminos que doten al conjunto de una infraestructura de Parque Arqueológico para poder disfrutar del yacimiento.

Uno de los aspectos singulares del futuro centro arqueológico es que el inmueble va a estar recubierto de tejas por todo su exterior, en un guiño a la cerámica arqueológica descubierta en el entorno de Medina Elvira. Según fuentes municipales, este aspecto constructivo ha recibido el visto bueno de la Delegación de Cultura de la Junta.

Desde el Ayuntamiento de Atarfe recuerdan que la administración local ya venía gestionando visitas de grupos de adultos y escolares al entorno del yacimiento arqueológico de Medina Elvira, si bien han valorado que con la puesta en marcha del futuro centro, la atención a estas visitas será mucho más adecuada.

UN YACIMIENTO ÚNICO EN ESPAÑA Y EUROPA

Medina Elvira es un yacimiento arqueológica único en España y en Europa, que oculta los restos de la ciudad más importante de la Vega de Granada entre los siglos VII y X, una ciudad de épocas romana y tardoantigua. Este yacimiento es uno de los más importantes de Europa, tanto por su extensión como por su valor patrimonial, histórico y social.

En el siglo IX Abdehrraman II y Muhammad I construyeron su alcazaba y muy probablemente su mezquita mayor. La ciudad ibérica-romana, visigoda y árabe de Castilia-Medina Elvira fue importante en la historia granadina desde los siglos VIII has el XI ya que fue la capital o hadira del distrito de la Cora de Ilbira. Tras su destrucción fue suplantada por Garnata (Granada).

Sus restos y ruinas fueron perdiendo completamente su memoria, hasta que unos hallazgos arqueológicos llevaron a retomar la investigación. Los restos que atesora el suelo proceden desde la época tardorromana hasta la islámica, aunque la mayor parte son de entre los siglos VIII y X.

Se trata de uno de los pocos yacimientos que existen de una ciudad casi completa, que no ha sido alterada por construcciones ni urbanizaciones, y que guarda prácticamente su estructura.

Este entorno arqueológico se ha convertido en"referente para el debate europeo sobre el paso de la Edad Antigua a la Edad Media, ya que puede verificar que supuso la llegada de los árabes a Al-Ándalus. Desde el punto de vista arqueológico, con el análisis de la organización de las viviendas y de los restos de cerámicas, se va desvelando esta cuestión fundamental en el debate de las culturas.

Los resultados de la primera actuación arqueológica promovida en Medina Elvira en 2001 sacaron en conclusión que la ciudad estaba dividida en varios barrios separados entre sí por zonas deshabitadas dedicadas probablemente al cultivo.

La concentración de cerámicas emirales y califales en las zonas más bajas del yacimiento y de tardorromanas en las zonas de mayor altitud dieron a entender que la ciudad existía antes de la invasión árabe (año 711) y que, tras la conquista, un importante contingente humano se estableció en áreas cercanas.

Más tarde, un informe reveló que la ciudad estuvo poblada de forma ininterrumpida desde el siglo I hasta principios del XI, aunque fue en el siglo IX, bajo el reinado de Abderramán II, cuando el núcleo de población se transformó en una verdadera ciudad, la más importante de la Vega de Genil.