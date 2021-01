Aucorsa confía en cerrar 2021 con un saldo positivo de 735.000 euros tras la pérdida de más de cinco millones

CÓRDOBA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la empresa municipal de Autobuses de Córdoba (Aucorsa), Miguel Ángel Torrico (PP), ha informado este martes de que la entidad confía en terminar 2021 con un saldo positivo de unos 735.000 euros tras los 5,8 millones de euros menos de los previstos en ingresos en 2020 debido a la situación generada por la pandemia del coronavirus Covid-19 con la pérdida de viajeros superior a ocho millones.

En rueda de prensa, el concejal ha detallado que esperan ingresar unos ocho millones de los títulos de transporte y billetes de viaje, más de 16 millones por el déficit de explotación que proceden del Consistorio y 5,6 millones del fondo extraordinario de transporte que recoge el Gobierno en sus presupuestos y cuyo ingreso reclama el Ayuntamiento.

En este sentido, ha advertido de que "la situación que ha atravesado la empresa en 2020 ha sido la más complicada de su historia" siendo "un servicio esencial, con lo que durante todo el estado de alarma no ha podido suspenderse ninguno de sus servicios, lo que ha provocado que el nivel de gastos haya sido muy similar a un ejercicio normal", al tiempo que "se ha tenido que hacer frente a una serie de gastos extraordinarios derivados de la crisis sanitaria".

Al respecto, ha señalado que "la pérdida de viajeros durante 2020 ha sido del 45%, que es lo que marca los resultados presupuestarios de 2020 y la previsión que hay para 2021", de manera que "la caída de los ingresos propios de la empresa se sitúa durante 2020 en torno a los 5,8 millones de euros, que ha sido atenuada en una parte por la reducción de los costes conseguida en esta situación tan complicada, con 2,8 millones, y otros 2,5 millones de aportación extraordinaria del Ayuntamiento, con cargo al fondo de remanentes".

En la gestión de la empresa, según ha precisado Torrico, "en 2020 se han tenido que hacer hasta once cambios de líneas y adaptación del programa de servicio", todo ello debido a "las restricciones sanitarias" y que "ha supuesto una pérdida de más de 8,5 millones de viajeros respecto a 2019, una caída del 43,54%", algo que ha conllevado "unos ingresos menores a los presupuestados de más de 5,7 millones de euros".

Igualmente, ha apuntado que "se ha reducido el pago en metálico, que es el título menos bonificado, con lo que se ha recurrido más a los bonobuses, las tarjetas de transporte y las de abono", de forma que "la tarifa media de 2019 era de unos 0,60 euros por viaje y en 2020 ha sido de unos 0,55 euros", según ha explicado.

RECLAMACIÓN AL GOBIERNO

Ante ello, el presidente de Aucorsa ha defendido "el doble compromiso" ante "la situación tan extrema que se vive" y por la que "no se va a proponer ningún incremento de tarifas para 2021", que "quedan congeladas con los mismos precios de 2020", ha subrayado.

No obstante, ha avisado de que "si el Gobierno de España no ejecuta ya o no dice cómo va a ejecutar la cláusula" que "establece que habrá una financiación extraordinaria en base a los criterios objetivos de disminución de viajeros para las empresas de transporte público, creando un fondo ampliable hasta mil millones", precisando que "a Córdoba le corresponden unos 5,6 millones de euros", la empresa está "abocada a una situación muy difícil", ha avisado, recordando la aportación municipal para salvarla en 2020.

Mientras, el edil confía en que "la previsión de viajeros mejore cuando se recupere la movilidad", admitiendo que "no se va a recuperar mucho más allá de dos tercios", dado que "un tercio de los viajeros se ha perdido para mucho tiempo".

Aún así, ha apoyado "fomentar el transporte público, dar calidad en el servicio, asegurando que los autobuses extreman todas las medidas higiénicas y sanitarias", de modo que "no es un foco de contagio", ha subrayado Torrico, quien ha apostillado que "es el medio de transporte más cómodo, más barato y más ecológico para moverse por la ciudad".