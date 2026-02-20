Autismo Córdoba pone en marcha una edición más la campaña '#SomosAzul' con apoyo de Ayuntamiento y Diputación

La asociación Autismo Córdoba, con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación Provincial, pone en marcha una edición más de la campaña '#SomosAzul', que busca visibilizar a las personas con trastornos del espectro autista. - AUTISMO CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación Autismo Córdoba, con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de la capital y la Diputación Provincial, ha puesto en marcha una edición más de la campaña '#SomosAzul', que busca visibilizar a las personas con trastornos del espectro autista (TEA) y mostrar la importancia del apoyo en las distintas etapas de la vida de estas personas para su desarrollo en el conjunto de la sociedad.

Así, la 5ª edición de la Carrera Nocturna Popular tendrá lugar el 11 de abril a partir de las 21,00 horas desde la Torre de La Calahorra, con el reto de alcanzar los 2.500 inscritos y "volver a teñir Córdoba de azul", según ha manifestado este viernes la presidenta de la asociación, Paqui Suárez, en una rueda de prensa con el alcalde, José María Bellido.

En este sentido, ha resaltado que "cada persona que corre o colabora lanza un mensaje de apoyo" a las personas con TEA, de modo que quienes estén interesados en participar en la carrera pueden inscribirse a partir de este viernes a través de la página web de Autismo Córdoba ('https://autismocordoba.org/').

Este año, la campaña '#SomosAzul' se complementará con la realización de unas jornadas técnicas que abordarán el autismo y la educación, bajo el nombre de 'Estos días azules' y donde administraciones, profesionales, la Universidad y personas con TEA tratarán el desafío de la detección temprana del autismo, el diagnóstico, la transición de estas personas a la vida adulta y las acciones que necesitan para su desarrollo inclusivo. Además, se grabará un pódcast donde quedarán las reflexiones de estas jornadas para que "puedan generar impacto y llegar más allá" a largo del tiempo.

La presidenta de Autismo Córdoba ha destacado "la necesidad de lanzar el mensaje de que la inclusión no es una opción, es una responsabilidad, compartida", y ha explicado que la asociación trabaja con casi 400 familias actualmente. "Cada vez recibimos más diagnósticos, cada vez hay necesidades más diversas y complejas, cada vez hay más familias que llaman a nuestra puerta buscando orientación y apoyo", ha confesado.

Por eso, ha dicho, "se trata de dar apoyo a las personas con TEA desde las edades más tempranas, en el colegio, a los jóvenes que se forman y buscan un empleo, y a los adultos en distintas etapas de la vida". "Hablamos de derechos", ha subrayado, para reiterar que el apoyo a las iniciativas de #SomosAzul trata de demostrar que "la diversidad es un valor y no una barrera".

RESPUESTA A LAS PERSONAS CON TEA

Por parte del Ayuntamiento, el alcalde ha remarcado "la apuesta por hacer de Córdoba una ciudad plenamente inclusiva con accesibilidad universal". "Eso requiere del trabajo y la colaboración de todos", ha indicado en referencia a la sociedad civil, la administración pública como el Consistorio y el Tercer Sector con agentes como Autismo Córdoba.

Bellido ha incidido en que "las personas con TEA son vecinos de nuestra ciudad que piden que, en circunstancias distintas, le demos respuestas distintas para el objetivo común, tener una vida como la tenemos el resto". Por ello, ha invitado a la ciudadanía a participar en la 5ª Carrera Nocturna Popular de Autismo Córdoba para "poner de manifiesto el respaldo de toda la sociedad cordobesa a las personas autistas".