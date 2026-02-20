Avanza el proceso para adjudicar la redacción del proyecto de integración del tren en Granada

Archivo - Estación de tren de Granada, en imagen de archivo - RENFE - Archivo

GRANADA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fase de evaluación técnica del procedimiento de licitación para la redacción del proyecto de integración del ferrocarril en la ciudad de Granada ha concluido, con lo que la adjudicación queda pendiente ahora de la correspondiente resolución económica.

Según han informado Adif y el Ayuntamiento de Granada en un comunicado conjunto sobre esta resolución técnica, tras esta clasificación, el procedimiento continuará su tramitación conforme a lo previsto en la normativa de contratación pública.

Así consta en el documento que se ha hecho público en las últimas horas en el Portal de Contratación del Estado, según apunta este comunicado. Un total de 16 propuestas han concurrido al proceso, que tiene un presupuesto base de licitación asciende a 5.245.537,55 euros (IVA incluido).

Tras el análisis efectuado por la mesa técnica, la calificación de las empresas que han concurrido está encabezada por la UTE WSP Spain APIA, S.A.U. - Guillermo Vázquez Consuegra Arquitecto, S.L. - Eovastudio, S.L.P., que ha obtenido 47,24 puntos.

Le siguen en los primeros puestos de este listado la UTE Aecom Spain DCS, S.L.U. - TRN Taryet, S.A., que ha obtenido 41,39 puntos; la UTE Viarium Ingeniería, S.L. - Estudio Lamela, S.L.P., con 38,69 puntos; y la UTE Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L. - Betancourt Ingenieros, S.L.P. - Estudio Herreros, S.L.P. - GMP Internacional GMBH, que ha obtenido 36,72 puntos. Cierra la clasificación la UTE Espinar Arquitectos, S.L.P. - Consultrans, S.A. - Fhecor Ingenieros Consultores, S.A., que ha obtenido 24,01 puntos.

La valoración técnica se ha realizado conforme a los criterios establecidos en los pliegos, han precisado desde Adif y el Ayuntamiento de Granada. Así, de una parte se ha atendido a criterios de funcionalidad ferroviaria y de construcción y, de otra, a aspectos urbanos como son el diseño de los espacios exteriores, la definición de itinerarios peatonales y viarios, la ubicación de accesos, la mejora de la permeabilidad urbana y la integración del proyecto en el entorno urbano y patrimonial.