La Unidad de Oftalmología del Virgen del Rocío de Sevilla investiga enfermedades de la retina de alto impacto

Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha informado este viernes de que se encuentra desarrollando actualmente varios ensayos clínicos y estudios observacionales de alto impacto centrados en enfermedades retinianas de elevada prevalencia y carga social, como la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) y el edema macular diabético.

Según ha informado la Junta en una nota, uno de los principales ejes de investigación del servicio es el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas basadas en terapia génica para la atrofia geográfica en la degeneración macular asociada a la edad, donde "existen opciones terapéuticas limitadas". Esta patología, según indica, afecta cada vez a más personas debido al aumento de la esperanza de vida.

En este contexto, el Servicio de Oftalmología, a través de su área de Polo Posterior y Retina, participa en un ensayo clínico fase IIb que evalúa la eficacia y seguridad de un fármaco intravítreo de terapia génica comparado con placebo. Este estudio, actualmente en curso, investiga un abordaje innovador dirigido a modular la activación del complemento.

De forma complementaria, el hospital participa en un estudio de extensión a largo plazo del mismo ensayo, que permitirá analizar la durabilidad del efecto terapéutico y la seguridad a largo plazo de esta aproximación basada en terapia génica.

También está previsto, tal y como ha indicado la Junta, iniciar un nuevo ensayo clínico en fases I/II, que evaluará por primera vez la seguridad, tolerabilidad y eficacia de una dosis única intravítrea de una terapia génica que actúa sobre dos puntos clave del sistema del complemento en pacientes con atrofia geográfica por DMAE.

El Servicio de Oftalmología Virgen del Rocío también participa activamente en ensayos dirigidos a optimizar el tratamiento de la DMAE neovascular, una de las principales causas de pérdida visual en personas mayores. Entre ellos, se ha destacado un ensayo clínico fase IIIb, multicéntrico, que evalúa la eficacia, seguridad y resultados visuales de un implante ocular permanente recargable, una tecnología diseñada para reducir la carga de inyecciones intravítreas y mejorar la adherencia al tratamiento.

Además, el servicio forma parte de un ensayo clínico fase III/IV, aleatorizado y abierto, que investiga la eficacia, seguridad y durabilidad de un fármaco intravítreo, administrado a intervalos de hasta 24 semanas, con el objetivo de espaciar el tratamiento manteniendo resultados visuales óptimos.

Complementando los ensayos clínicos, el equipo desarrolla un estudio observacional de práctica clínica real que recopila datos sobre la efectividad, seguridad, patrones de tratamiento y factores que influyen en la toma de decisiones clínicas en pacientes tratados por edema macular diabético y DMAE neovascular. Este tipo de estudios permite trasladar los resultados de los ensayos clínicos al contexto real de los pacientes, aportando información clave para mejorar la atención oftalmológica.

Estos proyectos se llevan a cabo gracias a un equipo multidisciplinar altamente especializado. La coordinación de los ensayos clínicos recae en el optometrista Antonio Flores, con el apoyo fundamental de la dirección de la unidad a cargo de la doctora Cabanás, del equipo de enfermería, administrativos y de los médicos residentes de la unidad de Oftalmología del HUVR.

El objetivo final es "ofrecer a los pacientes acceso temprano a tratamientos innovadores que puedan modificar el curso de enfermedades retinianas potencialmente devastadoras".