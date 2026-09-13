Aviso amarillo este lunes en Cádiz por fuertes vientos y oleaje y por calor en Sevilla con 38 grados de máxima

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este lunes, 14 de septiembre, avisos amarillos por altas temperaturas en Sevilla, con 38 grados de máxima, y fenómenos costeros y viento en la provincia de Cádiz.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, la comarca sevillana que se encuentra en bajo alerta amarilla por altas temperaturas es la campiña, con 38 grados de máxima entre las 13,00 y las 21,00 horas.

Por otra parte, la campiña gaditana se encuentra para la citada jornada en nivel amarillo por fuertes vientos de levante, con rachas máximas de 70 kilómetros por hora entre las 10,00 y las 12,00 horas. El Estrecho también mantendrá el aviso amarillo por fuertes vientos durante toda la jornada. No obstante, las rachas de viento de levante podrían alcanzar, en dicha jornada, hasta los 80 kilómetros por hora.

Esta última comarca y el litoral gaditano también se encuentran bajo nivel amarillo por fenómenos costeros durante toda la jornada del lunes 14, en concreto, al oeste de Tarifa y al sur de Trafalgar, con viento de levante de 50 a 61 kilómetros por hora, fuerza 7.

Para la jornada de este lunes se esperan cielos en general poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior y con intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho y Melilla, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales.

En cuanto a las temperaturas, se esperan ligeros cambios y los vientos soplarán flojos a moderados variables, con predominio de la componente este y levante moderado a fuerte en el área del Estrecho, con rachas "muy fuertes" durante la primera mitad del día.