Aviso amarillo este sábado por lluvia y tormenta con hasta 20 l/m2 y granizo en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla

Dos personas pasean bajo la lluvia. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La lluvia y la tormenta regresan este fin de semana a varias zonas de Andalucía, donde se han activado avisos de nivel amarillo para este sábado, 11 de abril, en las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. En algunos puntos podrían registrarse acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas de granizo.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, el aviso amarillo por precipitaciones y tormentas estará vigente desde las 15,00 horas hasta la medianoche en las comarcas cordobesas de Sierra y Pedroches, la Campiña y la Subbética. En estas áreas se prevén acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora, que podrían alcanzar los 20 l/m2 en la Subbética.

Asimismo, en la provincia de Granada estos mismos avisos y en el mismo tramo de tiempo afectarán a la Cuenca del Genil y Nevada y Alpujarras, donde también se prevé que los pluviómetro lleguen a registras hasta 20 l/m2 y 15 l/m2 en una hora, respectivamente.

En Jaén, la lluvias y tormenta también marcarán la jornada de este sábado, lo que ha motivado la activación del aviso amarillo entre las 15,00 horas y el final del día en las comarcas del Valle del Guadalquivir, Capital y Montes. En estas zonas se prevén acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora, que podrían alcanzar los 20 l/m2.

Por su parte, en la provincia sevillana también se activarán avisos amarillos por estos fenómenos en el mismo tramo horario, concretamente en la Sierra Norte y la Campiña, donde se esperan precipitaciones de hasta 15 l/m2 en una hora.

Por último, a nivel regional, este sábado se prevén cielos muy nubosos, con chubascos durante la tarde que podrían ser localmente fuertes y tormentosos, e ir ocasionalmente acompañados de granizo. Además, se espera presencia de polvo en suspensión, lo que podría dar lugar a depósitos de barro.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán en el tercio oriental, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso. Las máximas irán en descenso, siendo este localmente notable en el tercio oriental.

Asimismo, se esperan vientos flojos variables, con intervalos de intensidad moderada de componente oeste a partir del mediodía, así como rachas fuertes de poniente en el litoral atlántico y en el Mediterráneo occidental.