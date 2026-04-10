Cádiz acoge talleres artesanales dirigidos a escolares en el marco de los Días Europeos de la Artesanía

Talleres artesanales dirigidos a escolares en el marco de los Días Europeos de la Artesanía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cádiz se suma un año más a la celebración de los Días Europeos de la Artesanía, que se desarrollan del 7 al 12 de abril bajo el lema 'Con el corazón en el oficio', con una programación de actividades destinada a acercar los oficios artesanos a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes.

En este contexto, la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz ha organizado, en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, una jornada de talleres artesanales dirigida a alumnado de centros educativos de la capital gaditana, celebrada en la Plaza de San Juan de Dios.

Según ha informado la Junta en una nota, durante la mañana de este viernes se han desarrollado cuatro talleres prácticos en dos turnos, de 11,00 a 12,00 y de 12,00 a 13,00 horas, en los que han participado alrededor de un centenar de escolares procedentes de los centros Campo del Sur, La Salle Mirandilla y Celestino Mutis, con el objetivo de "acercarles de forma didáctica y participativa a distintos oficios artesanos".

Las actividades han incluido un taller de modelado en arcilla polimérica, impartido por la artesana Adriana Siri, en el que los participantes han creado sus propias piezas; un taller demostrativo de marroquinería, a cargo de Trinidad Fernández, centrado en técnicas tradicionales de trabajo con piel y cuero; un taller de grabado y estampación de sellos, dirigido por Inmaculada Bueno, donde los asistentes han elaborado sus propios diseños; y un taller de creación de amapolas de papel, impartido por Marisol Torres, basado en el trabajo con fibras vegetales.

Además, a lo largo de esta semana se están desarrollando en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Jerez actividades centradas en la cerámica, abordando tanto este oficio tradicional como su conexión actual con el diseño y otras disciplinas artísticas.

El delegado de Empleo, Daniel Sánchez Román, ha puesto en valor la contribución del sector artesanal, "un sector muy importante para nuestra economía, que crea empleo, contribuye a fijar la población y muestra el talento de nuestra tierra".

Sánchez ha señalado que "el principal reto para el sector es el relevo generacional, por lo que iniciativas como esta son clave para que los jóvenes vean estos oficios como una opción de futuro y continúen ese conocimiento".

La teniente de alcalde del Área de Desarrollo Económico y Empleo, Beatriz Gandullo, ha destacado que la artesanía de Cádiz es "una seña de identidad de la ciudad que se refleja en sus oficios, en sus piezas y en la historia de sus artesanas y artesanos", y ha subrayado que apoyar el sector artesanal "es preservar nuestras raíces, poner en valor el talento local y mantener vivo un patrimonio que forma parte esencial de la ciudad".

Días Europeos de la Artesanía Andalucía participa un año más en estos Días Europeos de la Artesanía con cerca de un centenar de actividades en las ocho provincias, concentrando alrededor del 20% de las iniciativas organizadas en toda España.

Desde 2014, esta efeméride se ha consolidado como una cita clave para la promoción del sector. El sector artesanal andaluz constituye un pilar relevante del tejido productivo, con alrededor de 7.000 empresas, más de 2.500 talleres y cerca de 20.000 personas empleadas.

En el registro de Artesanos de Andalucía se encuentran inscritos en la provincia de Cádiz 273 artesanos individuales y 50 empresas artesanas, así como una asociación de artesanos. De éstos, tres talleres están reconocidos como PIA (punto de interés artesanal) y seis de ellos como Maestros Artesanos. También en la provincia está declarada como Zona de Interés Artesanal los municipios de Ubrique, Prado del Rey, El Bosque y Benaocaz.