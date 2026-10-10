El Ayuntamiento de Cambil (Jaén) trabaja para restituir la "legalidad urbanística" en la zona afectada por riadas

Archivo - Tareas de limpieza en una de las calles de Cambil afectadas por la riada del 13 de agosto. - AYUNTAMIENTO DE CAMBIL - Archivo

CAMBIL (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cambil (Jaén) ha iniciado "expediente de restitución de la legalidad urbanística" en el conocido como Puerto de San Marcos. El objetivo es "evitar sucesivas inundaciones" en la zona y los daños que conllevan, como ocurrió con las tormentas registradas los pasados 13 de agosto y 2 de octubre, además de prevenir, "incluso, la posibilidad de pérdidas de vidas humanas".

Es una de las medidas que la Alcaldía "se encuentra en la obligación legal y moral de tomar" después de las riadas que afectaron a las calles San Marcos, Álamos, Arenas y zonas aledañas tras el desbordamiento del barranco superior y una vez analizada la situación del entorno.

Por ello, "ante la gravedad de las inundaciones producidas con daños materiales a vehículos e inmuebles del vecindario y con el fin de evitar posibles afecciones a las personas", el Ayuntamiento ha trasladado a la ciudadanía varios aspectos que se deben tener en cuenta a través de un comunicado publicado en su perfil en Facebook y consultado por Europa Press.

En primer lugar, "comprobados los archivos municipales, se deduce que durante los años 1997, 1999, 2005 y 2006 fueron concedidas por decretos de la Alcaldía-Presidencia y Junta de Gobierno, diversas licencias de obras para la construcción de cochera y viviendas, teniendo algunas de ellas informe desfavorable" por parte del arquitecto técnico municipal.

En segundo lugar, se explica que, tras las "lluvias torrenciales" del 13 de agosto y el 2 de octubre --con 75 y 45 litros por metro cuadrado, respectivamente, en un corto intervalo de tiempo--, hubo "desbordamiento de la red de drenaje del barranco". Se superaron "los tubos de un metro de diámetro que fueron recientemente instalados en la zona y que sustituían al caz primitivo de menor diámetro".

Técnicos municipales visitaron el 20 de agosto la zona. El resultado fue un informe técnico ambiental que recoge la riada del 13 de agosto y su magnitud "se había visto agravada, además de la intensidad de la lluvia, por movimientos de tierras existentes en la cuenca drenante y barrancos (no contando con autorización y/o licencia alguna) llevados a efecto en fincas superiores a la calle Álamos y colindantes (barranco)".

Tras este desbordamiento y limpieza de estas calles, "se han llevado a cabo nuevos movimientos de tierras en la zona del barranco afectada orientados al mantenimiento de caminos, terrazas y pequeñas escolleras realizadas sin autorización y/o licencia municipal".

Una situación que se aprecia en las ortofotografías tomadas el pasado abril y en la actualidad, donde se "confirma la práctica eliminación de vegetación en la zona y la apertura de caminos y acumulación de tierras, lo que conlleva su arrastre a zonas inferiores de la cuenca drenante, en concreto a la calle Álamos y Arenal".

Por todo ello, la Alcaldía ha determinado "iniciar expediente de restitución de la legalidad urbanística de la zona, con el fin de dar solución en gran medida a los daños ocasionados hasta la fecha por la lluvias torrenciales acaecidas los días 13 de agosto y 2 de octubre de 2026, que han supuesto numerosos daños materiales a inmuebles y vehículos, sin perjuicio del coste económico al Ayuntamiento por la limpieza y arreglo de una zona tan amplia de la localidad de Cambil.

COLABORACIÓN

Igualmente, se trasladará los citados hechos a la Subdelegación del Gobierno, la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y resto de organismos competentes para que "se exijan responsabilidades a quien hubiese lugar por los movimientos de tierras, aperturas de caminos, acumulación de piedras, entre otras, realizados sin autorización ni titulo habilitante municipal".

Una comunicación que se realiza "por si se consideraran causantes y/o agravantes de los arrastres producidos de materiales de la cuenca drenante (barranco)" y el "colapso de alcantarillado municipal ocurrido, no siendo recordado por los vecinos y vecinas del lugar en tal magnitud".

"Esperamos que las diversas administraciones estatal, autonómica y local podamos evitar y corregir en la mayor medida posible situaciones como las vividas por los vecinos y vecinas de la zona afectada", concluye el Ayuntamiento en el referido comunicado.