El Ayuntamiento de Carcabuey (Córdoba) consigue 2,7 millones del Gobierno de España para reparar daños de las lluvias

Archivo - Vista general de Carcabuey. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CARCABUEY (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Carcabuey (Córdoba) ha conseguido una financiación extraordinaria de 2,7 millones de euros dentro de la convocatoria del Gobierno de España para la reparación de daños ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos (FMA) 2026, ayuda que permitirá acometer "un total de 60 actuaciones destinadas a recuperar infraestructuras y servicios municipales afectados por las intensas lluvias registradas a comienzos de este año, así como reforzar el municipio ante futuros episodios similares".

Así lo ha señalado el Consistorio carbulense en una nota en la que ha detallado que la resolución contempla "el anticipo del 100% de la subvención", lo que permitirá al Ayuntamiento iniciar las actuaciones "con mayor rapidez y agilizar la ejecución de los proyectos".

La obtención de esta financiación ha sido posible gracias al trabajo desarrollado por el Ayuntamiento "para identificar, valorar y documentar los daños ocasionados por los temporales", proceso que ha incluido "la elaboración de 60 memorias técnicas y la tramitación de toda la documentación necesaria para concurrir a esta convocatoria".

El alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez, ha destacado que esta subvención representa una oportunidad "histórica" para el municipio y ha señalado que "desde el primer momento" tuvieron "claro que era necesario trabajar con el máximo rigor para que Carcabuey pudiera acceder a estas ayudas". Por ello, se ha realizado "un trabajo intenso, coordinado y riguroso que hoy se traduce en una inversión de más de 2,7 millones de euros para recuperar infraestructuras, mejorar los servicios públicos y preparar al municipio ante posibles nuevos episodios meteorológicos adversos", ha agregado.

Sánchez también ha querido agradecer el trabajo realizado por el personal municipal, a quienes ha reconocido su "compromiso, profesionalidad y esfuerzo" por un trabajo que ha sido "fundamental para preparar toda la documentación y lograr una financiación que permitirá dar respuesta a muchas de las necesidades generadas por las lluvias", ha afirmado.

Entre las principales actuaciones previstas se encuentran la reparación de la Residencia Municipal de Mayores Virgen del Castillo, con un presupuesto de 309.589,25 euros; las obras de contención y estabilización en la Vereda de la calle Calvario, el Paseo del Cañuelo y el Camino Cerro Moro; la mejora de numerosos caminos públicos rurales, entre ellos Los Pollos, Fuente Dura, Sirijuelas, Masegal, Barralejo, Puerto La Luca y Hoyón; las actuaciones en la red de recogida de aguas pluviales; la reparación de infraestructuras en la aldea de Algar; y las intervenciones previstas en el CEIP Virgen del Castillo, el Pabellón Municipal de Deportes, el Consultorio Médico y la Biblioteca Municipal.

El alcalde ha subrayado que esta financiación permitirá afrontar actuaciones "prioritarias" para el municipio y "avanzar en la mejora de las infraestructuras públicas. El objetivo ahora es ejecutar los proyectos con la mayor agilidad posible para que los vecinos puedan beneficiarse cuanto antes de unas instalaciones y unos servicios renovados", ha dicho.

Estas actuaciones, ha continuado el regidor, "no solo permitirán reparar los daños ocasionados por las lluvias, sino también mejorar la capacidad de respuesta de Carcabuey ante futuros episodios meteorológicos. Esta inversión supone un impulso muy importante para el municipio y demuestra que, cuando existe una planificación seria y una gestión responsable, llegan los resultados", ha concluido.

El Ayuntamiento trabaja ya en la planificación y coordinación de las actuaciones con el objetivo de iniciar las obras en el menor plazo posible y garantizar una gestión eficiente de los fondos concedidos. La inversión permitirá recuperar infraestructuras dañadas, modernizar equipamientos públicos y reforzar la calidad de los servicios municipales que se prestan a la ciudadanía.