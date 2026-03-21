El Ayuntamiento constituye la mesa para elaborar el II Plan Local de Salud de Jaén

Reunión para la constitución de la mesa para elaborar el II Plan Local de Salud de Jaén - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha constituido la mesa de trabajo encargada de la elaboración del II Plan Local de Salud, "un instrumento clave para la planificación, coordinación y desarrollo de políticas públicas orientadas a mejorar la salud de la ciudadanía desde un enfoque integral, con la participación de la ciudadanía y de todos los sectores".

Así lo ha apuntado la concejala de Sanidad y Consumo, Isabel Caballero-Cano, durante la constitución de la misma. Esta iniciativa se enmarca en lo establecido por la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía (Laula), que atribuye a los municipios competencias en la promoción, defensa y protección de la salud pública, así como en la elaboración, aprobación e implementación de planes locales de salud.

De igual modo, han precisado desde el Ayuntamiento en un comunicado, responde a lo recogido en la Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía, que define el Plan Local de Acción en Salud como el instrumento básico para ordenar las actuaciones en esta materia en el ámbito municipal.

Su constitución supone un paso adelante en la incorporación de la salud en todas las políticas municipales, integrando objetivos de bienestar en las distintas áreas de gestión pública bajo el enfoque de la estrategia "Salud en todas las políticas".

La concejala de Salud ha destacado que este nuevo plan "permitirá avanzar hacia un modelo de ciudad más saludable, equitativa y cohesionada, abordando no solo la atención sanitaria, sino también los factores sociales, económicos y ambientales que influyen en la salud de las personas".

Al respecto, ha subrayado que "la participación de todos los sectores, entre los que se incluyen los colegios profesionales de Médicos, Enfermería, Farmacia y Psicología, y de la ciudadanía será fundamental para diseñar respuestas eficaces a las necesidades reales de la población".

También ha destacado la colaboración de las asociaciones vecinales y colectivos sociales de todos los ámbitos, "imprescindibles para la elaboración de un plan de estas características".

El proceso de elaboración del II Plan Local de Salud se desarrollará mediante una metodología de trabajo en red, que articulará la colaboración entre distintas áreas municipales, administraciones, profesionales, asociaciones y ciudadanía. Para ello, ha subrayado Cano-Caballero, "se ha configurado un Grupo Motor, encargado de impulsar y dar continuidad al proceso, así como distintos grupos de trabajo especializados en áreas concretas".

Entre los conceptos clave que guiarán este proceso destacan los determinantes sociales de la salud, que ponen el foco en las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven y trabajan, así como en los recursos y relaciones comunitarias que influyen en su bienestar.

También se tendrá en cuenta la identificación de activos en salud, entendidos como aquellos recursos y capacidades de la comunidad que contribuyen a mejorar la calidad de vida.

El Ayuntamiento parte de una base sólida, como es el Diagnóstico de Salud de la ciudad de Jaén, elaborado entre 2009 y 2010, que ya recogía un análisis de la situación sanitaria y social del municipio, así como una serie de objetivos a desarrollar.

A ello se suma la participación en la Red Local de Acción en Salud (Relas), que aporta información técnica y apoyo basado en datos de salud pública y asistencial.

Por último, la concejala de Salud ha insistido en que "este plan no es solo un documento, sino una herramienta viva que debe construirse con la implicación de toda la comunidad, desde una perspectiva colaborativa y sostenible en el tiempo".