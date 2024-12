El Ayuntamiento destaca la "consolidación" internacional de Córdoba Ecuestre gracias con el apoyo económico del Imdeec

CÓRDOBA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha destacado este domingo que Córdoba Ecuestre continúa "consolidando" su espectáculo a nivel internacional y visitando los salones y ferias "más prestigiosos", de la mano del Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba (Imdeec).

Según informa en una nota, el presidente de dicha entidad, Rafael Blanco, y la teniente de alcalde delegada de Economía y Empleo y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, han hecho balance de las actividades desarrolladas en 2024 gracias al apoyo económico del organismo municipal, destacando la promoción de la ciudad, las Caballerizas Reales y el Pura Raza Español en dos de los enclaves más importantes del mundo del caballo.

En primer lugar, explica el Gobierno local, Córdoba Ecuestre ha participado en 'Le Printemps des Ecuyers 2024' en Saumur (Francia), junto a 'Le Cadre Noir', considerada "la mejor escuela de equitación del mundo". Esta institución cuenta con 300 hectáreas dedicadas a desarrollar programas deportivos, formativos y promocionales, y con 350 ejemplares, 16 pistas de competición, cinco picaderos cubiertos y 50 kilómetros de senderos. Y anualmente acoge la visita de las "más prestigiosas" instituciones y estrellas internacionales para participar en su programa 'Le Grand Manege'.

Entre los días 19 al 21 de abril, Córdoba Ecuestre compartió escenario y diversos números con 'Le Cadre Noir', logrando el "lleno absoluto" en las tres actuaciones y una "excelente crítica", ha subrayado el Ayuntamiento. Según traslada, los presentes valoraron positivamente la puesta en escena y el "magnífico" nivel de equitación de la entidad cordobesa, que desplazó 14 caballos, seis jinetes, dos bailaoras y personal técnico. Entre los asistentes estuvieron representantes de los Ministerios de Agricultura, Deporte y Defensa francés, encabezados por Jean-Roch Gaillet, director general del Instituto Francés del Caballo y la Equitación (IFCE).

Como ha explicado Rafael Blanco, "la decidida apuesta por el caballo en el país vecino alcanza en Saumur su máxima expresión. La importante apuesta por el deporte, principalmente salto, doma y concurso completo; por la formación, donde desarrollan distintos programas a los que acuden más de un millar de alumnos procedentes de distintos continentes, y las representaciones públicas hacen de esta escuela la institución más importante del mundo".

En segundo lugar, Córdoba Ecuestre continuó con su agenda internacional trasladándose a 'The Festival of The Iberian Horse', que se celebró en Exeter (Reino Unido) del 28 agosto al 1 de septiembre. Hasta la ciudad británica se desplazaron nueve ejemplares y un equipo humano que pudieron presentar nueve números del repertorio. "Más de 10.000 espectadores han disfrutado de la primera participación de Córdoba Ecuestre en este país", ha destacado Rafael Blanco. Además, 'The Festival of the Iberian Horse' estuvo repleto de actividades deportivas y morfológicas.

Por su parte, la presidenta del Imdeec ha afirmado que "Córdoba Ecuestre y su actividad generan un gran impacto en la economía local, al atraer visitas que ayudan a combatir la estacionalidad turística y por su demanda de personal especializado". Pero, además, "gracias a la colaboración del Imdeec, sigue siendo uno de los mejores embajadores de la Marca Córdoba. Y este año lo ha sido en un país como Francia, que es el que más turismo emite en nuestra ciudad. Allí ha estrechado lazos entre instituciones y puesto en valor diferentes modos de entender la equitación".

En palabras de Torrent, "la salida al extranjero de Córdoba Ecuestre y su presencia en los eventos más importantes del mundo proyecta una excelente imagen de Córdoba y respalda la puesta en marcha y la consolidación de proyectos de internacionalización, en beneficio de la ciudad. Pero requiere una gran inversión en recursos humanos, como jinetes, personal de cuadras, veterinarios, traductores o técnicos de sonido. Hay que cuidar a los animales y trasladarlos de un país a otro, con todo lo que eso conlleva. Por eso, desde el Imdeec, seguimos respaldando esta labor, para que puedan generar empleo y llevar el nombre de Córdoba y sus caballos a lugares a los que no habían estado antes".