El Ayuntamiento dice que entiende "la desesperanza" de los vecinos de Las Jaras con el agua y trabaja ante ello

CÓRDOBA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ha expresado este lunes que entiende "la situación de desesperanza" que tienen los vecinos de la Urbanización Las Jaras con los problemas del suministro de agua por la empresa privada Luxico, pero "no se puede hacer más" de lo que se hace desde el Ayuntamiento para "resolver una situación que es bastante compleja y que viene desde hace más de 20 años".

En una rueda de prensa, el concejal ha recordado que se notificó el acuerdo del consejo rector de Urbanismo de final de julio, donde se le daban diez días hábiles a la empresa Luxico para plantear alegaciones por el expediente ante los incumplimientos, y el plazo concluyó el viernes pasado, sin que se haya formalizado alegación alguna, pendiente del correo en próximos días.

En caso de haber formulado alegaciones, habría que tramitarlas, pero en caso de no ser así, "se cerrará este expediente" de cara a la ejecución de forma subsidiaria de obras, ha remarcado Fuentes, quien ha comentado que se le pidió a la entidad que indicara bienes por unos 6,7 millones de euros con el fin de embargar para llevar a cabo el arreglo del servicio con Emacsa. Se prevé una inversión de entre cuatro y cinco millones de euros.

Entretanto, el edil ha aclarado que "no se puede hacer nada que no esté regulado en derecho", de modo que "no se puede entrar ahí, salvo que lo diga un juez o por el procedimiento que se está estableciendo", ha precisado Fuentes, quien considera que van "bien en los plazos".