Ayuntamiento de Granada adjudica obras del muro del Cuarto Real de Santo Domingo para reforzar conservación y seguridad

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha adjudicado las obras para intervenir de forma urgente en el muro del Cuarto Real de Santo Domingo, situado en la Cuesta de Aixa, con el objetivo de frenar su deterioro, garantizar la seguridad y preservar "un elemento patrimonial de gran valor para la ciudad". En concreto, la actuación, que será ejecutada por la empresa Bados Navarro SL, cuenta con una inversión total de 173.519,97 euros y un plazo de ejecución de tres meses, en el marco del Plan Alhambra.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el proyecto responde al estado actual de este muro histórico, de origen en el siglo XVI, cuya función es contener el terreno en este punto del barrio del Realejo. El paso del tiempo ha provocado "un notable deterioro de la estructura, con pérdida de material, debilitamiento de su cohesión y desprendimientos en distintos tramos", lo que ha obligado a adoptar medidas provisionales de protección, como la instalación de mallas para evitar riesgos.

Asimismo, se trata de un muro de gran longitud, cercano a los 85 metros, vinculado además al antiguo trazado de la muralla histórica de la ciudad, lo que "refuerza su valor patrimonial y la necesidad de una intervención cuidadosa".

La intervención permitirá actuar sobre un ámbito de más de 460 metros cuadrados de muro, distribuidos en distintos tramos, donde se llevará a cabo la consolidación de la estructura, la reconstrucción de los paños más deteriorados y la recuperación de sus condiciones constructivas mediante técnicas y materiales compatibles con su carácter histórico, como el uso de morteros de cal. En las zonas más dañadas se incorporarán además sistemas de refuerzo "que permitirán garantizar la estabilidad del conjunto a largo plazo".

Los trabajos se desarrollarán en varias fases que permitirán actuar de forma integral sobre el muro. En primer lugar, se llevará a cabo la limpieza y retirada de elementos deteriorados, eliminando morteros en mal estado y materiales sueltos. Posteriormente, se procederá a la reparación de juntas, el relleno de fisuras y la reposición de piezas dañadas, junto con la reconstrucción de los tramos más degradados, completando así la consolidación y recuperación del conjunto.

Además, el proyecto incluye la adecuación del espacio público en la Cuesta de Aixa, mejorando este entorno y reforzando su integración con el conjunto del Cuarto Real de Santo Domingo, "uno de los enclaves históricos más singulares de la ciudad".

Desde el punto de vista técnico, la obra contará con un equipo especializado en restauración y arqueología, con la participación de un restaurador y un arqueólogo, lo que permitirá abordar la intervención "con el máximo rigor en un entorno protegido y asegurar la correcta conservación de los elementos históricos existentes".

La actuación se enmarca en el Plan Alhambra, un programa extraordinario de inversiones impulsado por la Junta de Andalucía, a través del Patronato de la Alhambra y Generalife, en colaboración con la Administración de Granada, y orientado a la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad, especialmente en los barrios vinculados a su entorno.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Granada avanza en la conservación de su patrimonio histórico y en la mejora de espacios urbanos que requieren intervención para garantizar su seguridad y su adecuada integración en la ciudad.