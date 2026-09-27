El Ayuntamiento de Granada cierra 2025 con un resultado presupuestario de 25,56 millones y cumple con el Plan de Ajuste

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha cerrado el ejercicio 2025 con un resultado presupuestario positivo de 25,56 millones de euros y ha cumplido, por primera vez de forma simultánea, los cinco parámetros exigidos por el Plan de Ajuste al que se encuentra sometido el Consistorio.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la liquidación del presupuesto municipal refleja unos ingresos reconocidos de 370,9 millones de euros, frente a los 340,6 millones inicialmente previstos, lo que ha permitido compensar el incremento del gasto respecto a las previsiones iniciales y alcanzar un saldo presupuestario positivo.

En concreto, el presupuesto de 2025 partía de una previsión inicial de gastos de 330,9 millones de euros, mientras que las obligaciones finalmente reconocidas ascendieron a 345,3 millones. Este incremento se ha visto compensado por unos ingresos reconocidos que superaron en 30,2 millones de euros las previsiones iniciales, elaboradas con criterios de prudencia.

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, ha enmarcado estos resultados en la política económica desarrollada durante el actual mandato y ha destacado que la evolución de las cuentas municipales ha permitido solicitar al Ministerio de Hacienda la salida del Plan de Ajuste.

"Desde el inicio del mandato hemos trabajado con presupuestos aprobados cada año y con una planificación económica que nos ha permitido cumplir los compromisos del Plan de Ajuste. Los resultados de la liquidación de 2025 respaldan la solicitud que hemos presentado al Ministerio para abandonar este mecanismo y recuperar una mayor capacidad de decisión sobre nuestros recursos municipales", ha señalado Saavedra.

La liquidación del presupuesto de 2025 refleja, además, el cumplimiento simultáneo de los cinco parámetros exigidos por el Plan de Ajuste: ahorro neto, estabilidad presupuestaria, remanente de tesorería positivo, periodo medio de pago a proveedores y endeudamiento.

La liquidación de 2025 arroja, asimismo, un remanente positivo de tesorería para gastos generales de 7.359.123,93 euros, de los que 3.638.213,52 euros se han destinado a atender las necesidades de financiación del transporte público de la ciudad y los 3.720.910,41 euros restantes se han propuesto para la amortización anticipada de deuda municipal, una operación que permitirá continuar reduciendo el endeudamiento del Consistorio.

La mejora de los indicadores económicos municipales ha continuado a lo largo de 2026, especialmente en la reducción del endeudamiento.

En mayo, cuando el Ayuntamiento anunció su solicitud para abandonar el Plan de Ajuste, la deuda financiera municipal se situaba en 122 millones de euros, frente a los 165 millones existentes al inicio del mandato.

Desde entonces, el Consistorio ha seguido reduciendo su deuda hasta acumular una disminución de más de 50 millones de euros en lo que va de mandato. A esta evolución contribuirá también la amortización anticipada de 3,72 millones de euros procedentes del remanente positivo de 2025.

La evolución favorable de las cuentas municipales también se refleja en el periodo medio de pago a proveedores, que el Ayuntamiento mantiene actualmente por debajo del plazo legal de 30 días. El último dato disponible, correspondiente a agosto, sitúa este indicador en 23,89 días, tras registrar 20,02 días en abril; 19,62 en mayo; 19,31 en junio; y 19,69 en julio.

El portavoz ha destacado la evolución de este indicador desde el inicio del mandato y ha recordado que, cuando el actual equipo de gobierno asumió la gestión municipal en 2023, el periodo medio de pago a proveedores se situaba en 70,18 días, una cifra que al cierre de aquel ejercicio ya se había reducido hasta los 32,31 días.

"En julio de 2024 conseguimos, por primera vez en diez años, situarnos por debajo de los 30 días y, desde entonces, hemos consolidado una mejora muy importante en los plazos de pago. Hemos pasado de pagar en más de 70 días a hacerlo actualmente en menos de 24, cumpliendo el plazo que establece la ley y atendiendo con mayor agilidad nuestras obligaciones con los proveedores", ha indicado.

Esta evolución de las cuentas municipales se enmarca, además, en una política económica que el equipo de gobierno ha compatibilizado con la incorporación de nuevas bonificaciones fiscales.

Las ordenanzas aprobadas a finales de 2025 introdujeron para 2026 mejoras en el IBI vinculadas a la vivienda protegida, las familias numerosas y el alquiler con renta limitada, así como una bonificación del 75% en el ICIO para obras de rehabilitación residencial en el distrito Centro.

A estas medidas se suma la propuesta de ordenanzas fiscales para 2027, presentada este mes de septiembre, que contempla nuevos incentivos para el comercio, la actividad cultural y la sustitución de calderas contaminantes por sistemas más eficientes.

A estos indicadores se suma la evolución del patrimonio neto municipal, que, según el balance de situación, ha pasado de 811,55 millones de euros en 2024 a 856,74 millones en 2025, lo que supone un incremento de 45,19 millones de euros y refleja el fortalecimiento de la situación patrimonial del Ayuntamiento.

"La liquidación de 2025 confirma los avances que hemos conseguido en la recuperación económica del Ayuntamiento. Queremos que esta mejora de las cuentas municipales se traduzca en una mayor capacidad para mantener las inversiones, mejorar los servicios públicos y atender las necesidades de los granadinos", ha explicado Saavedra.

Finalmente, ha señalado que el objetivo es recuperar "nuestra autonomía financiera: disponer de un mayor margen de decisión para gestionar los recursos municipales y seguir avanzando en los proyectos que necesita Granada".