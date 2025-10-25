El Ayuntamiento de Granada finaliza las obras del nuevo edificio de Santa Adela con el que se entregarán 122 viviendas

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. Imagen de archivo. - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

GRANADA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha terminado las obras del nuevo edificio SA-7.2, en el barrio de Santa Adela, un proyecto que permitirá la entrega de 122 nuevas viviendas protegidas a mediados del próximo mes de diciembre, consolidando "uno de los hitos más relevantes en la regeneración urbana y social de la ciudad".

Según ha emitido el Consistorio local en una nota, el citado edificio se encuentra "totalmente finalizado" y "en fase de pruebas y ensayos previos" a su recepción oficial por parte de la Administración, prevista para inicios de noviembre.

Al hilo, el Ayuntamiento ha concretado que en estos días se están ultimando los remates finales, la limpieza de la parcela y la certificación de obra, así como la tramitación de la autorización de ocupación y la calificación definitiva de las viviendas protegidas.

Asimismo, una vez completado este proceso técnico y administrativo, se procederá a la entrega de las llaves a mediados de diciembre de 2025, tal y como recoge el cronograma oficial de la actuación.

El inmueble, ubicado en el corazón del barrio de Santa Adela, cuenta con 122 viviendas, siendo 59 de ellas de régimen especial adjudicadas a antiguos residentes, 25 en régimen general y 38 de régimen especial, además de siete locales comerciales, 71 plazas de aparcamientos y 79 trasteros.

No obstante, todas las viviendas libres han sido vendidas, con precios que oscilan entre 90.000 y 120.000 de euros, y se encuentran pendientes únicamente de completar el trámite administrativo de adjudicación definitiva, lo que pone de manifiesto el "gran interés" que ha despertado esta promoción entre los compradores.

Al hilo, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha afirmado que Santa Adela simboliza "una ciudad que cuida a sus vecinos, que recupera sus barrios y que avanza hacia una vivienda digna y de calidad para todos".

En este sentido, Carazo ha subrayado que la obra del edificio SA-7.2 "está ya completamente finalizada" y, en apenas unas semanas, las familias podrán entrar en sus nuevos hogares, cumpliendo un "compromiso histórico con los vecinos de la zona".

La entrega permitirá el inicio del proceso de mudanzas de los vecinos afectados con derecho a vivienda nueva que aún residen en los edificios antiguos y, según ha indicado el Consistorio, una vez finalizados los traslados, instaladas las cocinas y gestionadas las altas y bajas de los suministros básicos, la Administración local estará en disposición de iniciar las obras de demolición de las 94 viviendas existentes en la zona contigua al nuevo edificio SA-7.2, "que ya serán de titularidad municipal tras su expropiación".

Asimismo, esta actuación, prevista para finales de enero de 2026, permitirá liberar el "espacio necesario para la creación de una nueva plaza pública con parque infantil" y zonas de convivencia, así como para la reurbanización del entorno, que incluye 2.500 metros cuadrados de viales y dos nuevos espacios libres con una superficie total de 4.315 metros cuadrados.

LAS CIFRAS DE LA OPERACIÓN

El importe subvencionable total de la actuación asciende a 13.292.398,99 euros, de los cuales el Ayuntamiento de Granada aporta el 48,83% --casi 6,5 millones de euros--, el Estado un 32,82% y la Junta un 18,36%.

El presupuesto se distribuye en 11,3 millones de euros destinados a edificación y demolición, 0,9 millones a reurbanización, 0,58 millones a equipo técnico y 0,45 millones a realojos temporales. Además, al Administración asume "íntegramente" los costes no subvencionables, que suponen aproximadamente un millón de euros adicionales.

Para finalizar, la primera edil ha indicado que con esta operación demuestran "su compromiso de regenerar los barrios que más lo necesitan", y ha estimado que este nuevoe edificio se erige como "el símbolo de un barrio que renace y de una ciudad que avanza unida hacia un futuro mejor".