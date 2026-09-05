El Ayuntamiento de Granada incorpora el sector de la construcción al dispositivo de respuesta por los terremotos

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP Granada). - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP Granada) con el objetivo de incorporar el sector de la construcción al dispositivo de respuesta que el Ayuntamiento está desarrollando para atender a las personas afectadas por la serie sísmica. Durante el encuentro, el Ayuntamiento ha trasladado a la asociación las principales incidencias detectadas en viviendas y edificios y las necesidades que previsiblemente se irán produciendo a medida que avancen las inspecciones, las peritaciones y la tramitación de los expedientes de los afectados.

Según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota, la alcaldesa ha explicado que, una vez superada la primera fase de emergencia y mientras continúa el dispositivo de inspección y atención a los ciudadanos, "tenemos que anticiparnos a la siguiente necesidad: que las familias puedan reparar cuanto antes sus viviendas y recuperar la normalidad". En este sentido, el Ayuntamiento ha solicitado la colaboración de ACP Granada y de las empresas que integran la asociación para contribuir a dar respuesta a las necesidades de obra y reparación que van a afrontar los vecinos afectados, especialmente en aquellos edificios y viviendas que presentan mayores daños.

Al hilo, la alcaldesa ha señalado que "queremos movilizar todos los recursos que tenemos en Granada y hacerlo de manera coordinada". Además, ha destacado que "la colaboración del sector de la construcción es especialmente importante en este momento porque necesitamos capacidad de respuesta, profesionales y empresas que puedan atender las actuaciones que progresivamente van a tener que acometer las comunidades de propietarios y las familias".

La reunión ha servido también para trasladar al sector las medidas fiscales puestas a disposición de los afectados por el Ayuntamiento de Granada, especialmente las relativas al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). El Ayuntamiento cuenta con una bonificación del 95% del ICIO para las actuaciones que deban realizarse en vivienda habitual y actividades económicas afectadas, así como una bonificación del 50% para el resto de los supuestos, dentro del marco previsto en la normativa municipal y previa acreditación de los daños y cumplimiento de los requisitos establecidos.

En esta línea, Carazo ha explicado que el objetivo es que las empresas del sector conozcan estas medidas y puedan también trasladar esta información a los propietarios y comunidades con los que trabajen, facilitando así el acceso a los recursos disponibles y evitando que la falta de información retrase las reparaciones. Asimismo, Carazo ha destacado que el Ayuntamiento está trabajando "con una visión que va más allá de la emergencia inmediata", preparando los recursos necesarios para afrontar la fase de reparación y recuperación de las viviendas. "Desde el primer momento hemos tenido una prioridad: las personas", ha subrayado.

No obstante, "primero fue atender la emergencia, después inspeccionar y garantizar la seguridad, y ahora debemos acompañar a los afectados en todo el proceso hasta que puedan recuperar plenamente sus viviendas", ha afirmado. La alcaldesa ha agradecido la disposición de ACP Granada y ha insistido en que la respuesta a las consecuencias de los terremotos requiere de la implicación conjunta de las administraciones, los colegios profesionales, las empresas y el conjunto de la sociedad granadina.

Por último, la alcaldesa ha indicado que Granada cuenta con un sector de la construcción con experiencia, capacidad y conocimiento. "Les hemos pedido que se sumen a este esfuerzo colectivo para que, cuando nuestros vecinos necesiten iniciar una obra o una reparación, podamos ayudarles a encontrar una respuesta lo más rápida y eficaz posible", ha concluido.