El Ayuntamiento de Granada lanza la campaña 'No Trates con la Trata: Rompe la Red' para luchar contra la trata

La concejala de Educación, Empleo e Igualdad, Encarnación González, en la presentación de la campaña 'No Trates con la Trata'. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha lanzado este sábado la campaña de sensibilización 'No Trates con la Trata: Rompe la Red', y ha mostrado así su compromiso institucional de cara a la conmemoración del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, una "realidad especialmente cruel y silenciosa en el caso de las mujeres y ante la que se está trabajando para erradicarla por completo en nuestra ciudad", ha declarado la concejala de Educación, Empleo e Igualdad, Encarnación González.

Según ha informado la Administración local en una nota, la acción pretende "visibilizar el drama" e incidir en que la explotación sexual supone "una gravísima vulneración de derechos humanos".

La concejala ha realizado un balance de los primeros ocho meses --de febrero a septiembre-- del servicio municipal de la Unidad Móvil de atención integral a mujeres en contextos de prostitución que presta el Ayuntamiento a través de la cooperativa Sentido Inverso y que en este tiempo ha permitido proporcionar atención a cerca de 300 mujeres que "necesitan romper con la red de explotación".

Según ha detallado la edil, la Unidad Móvil ha realizado 65 rutas nocturnas y diurnas por el municipio en los ocho distritos de la ciudad con el foco puesto principalmente en pisos privados.

Asimismo, a través de ella esta Unidad Móvil se ha proporcionado "atención integral a un total de 419 mujeres" que se encuentran en contextos de prostitución y que responden a un perfil mayoritario de mujeres migrantes --en torno al 90%--, la mayor parte de ellas procedentes de Latinoamérica, con una edad media en torno a los 33 años.

Gonzalez ha explicado que el informe del trabajo confirma la detección de indicios de explotación sexual "en más del 30% de los casos analizados" y revela un "patrón de control económico asfixiante, coacciones y situaciones que constituyen un alto riesgo de trata de mujeres" en Granada.

Al hilo, este servicio ha registrado 449 demandas directas y ha realizado más de un centenar de acompañamientos especializados, de las cuales "la más crítica es la regularización administrativa", donde se ha detectado "la persistencia de la práctica abusiva del cobro por empadronamiento, un obstáculo que dificulta el acceso a la tarjeta sanitaria y otros derechos esenciales fundamentales".

"RESPUESTA DIRECTA" A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

El equipo de la Unidad Móvil trabaja de forma conjunta con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para combatir estos delitos, actuando como "puerta de entrada" a la red de apoyo para estas mujeres que reciben "asesoramiento y atención personalizada".

La concejala ha insistido en que esta campaña es la "respuesta directa" del Ayuntamiento a los datos de explotación sexual "que venimos registrando" y que tiene detrás "todo un plan de acción que prioriza la protección de las víctimas a través de la continuidad de este servicio y el refuerzo de la coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Vocalía de Trata".

Además, ha incidido en la importancia de "garantizar la atención integral y la vía de escape de la explotación sexual" y ha hecho un llamamiento ciudadano para "sumarse a la prevención y la denuncia de estas situaciones".