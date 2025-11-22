El Ayuntamiento de Granada lanza el Concurso de Escaparates Navideños para apoyar al comercio de proximidad

Archivo - Imagen de archivo de la concejala de Comercio de Granada, Elisa Campoy, atiende a los medios. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Delegación de Comercio, ha puesto en marcha el 'Concurso de Escaparates Navideños 2025', una iniciativa destinada a "dinamizar el comercio de barrio, fortalecer la actividad económica durante la campaña navideña y llenar la ciudad de un ambiente festivo" que incentive a vecinos y visitantes a recorrer sus calles y consumir en los establecimientos locales.

Según ha comunicado el Consistorio local en una nota, la convocatoria se dirige a pequeños y medianos comercios de cualquier sector, que podrán inscribirse del 24 de noviembre al 5 de diciembre a través del formulario oficial disponible en la sede electrónica y en las oficinas municipales.

Por su parte, la concejala de Comercio, Elisa Campoy, ha declarado que esta campaña "demuestra que el comercio local es el corazón de nuestros barrios", y ha indicado que quieren "darle visibilidad y apoyar a quienes cada día hacen ciudad con su trabajo y su cercanía".

En contexto, las bases del concurso establecen que se valorará especialmente "la creatividad, el ingenio, la riqueza artística, el uso de elementos reciclados y la calidad de la ambientación navideña". Asimismo, el certamen contempla tres premios principales de 600, 400 y 200 euros, así como la posibilidad de conceder dos accésits con diploma.

Tal y como ha emitido la Administración local, la visita del jurado --integrado por representantes municipales, entidades empresariales, profesionales de la Escuela de Arte y Oficios, de Bellas Artes y de asociaciones comerciales-- se realizará el 17 de diciembre, "quedando fuera del concurso aquellos escaparates que no estén montados en esa fecha". De esta forma, el fallo se dará a conocer el 18 de diciembre, día en el que se celebrará también la entrega de premios en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Al hilo, el Ayuntamiento refuerza así su estrategia de apoyo al comercio de proximidad, "promoviendo iniciativas que incrementan la visibilidad de los establecimientos de barrio, incentivan las compras locales y contribuyen a embellecer las calles durante un periodo clave del año".

De este modo, la decoración de los escaparates se convierte "no solo en un elemento de dinamización económica, sino también en un atractivo cultural y estético que invita a pasear por la ciudad y descubrir su oferta comercial".

En concreto, el Consistorio prevé un aumento de la participación en esta edición y aspira a "consolidar el concurso como una cita anual de referencia para los comercios de Granada". Además, esta línea de dinamización comercial se integrará en futuras campañas municipales, con el propósito de "replicar y ampliar estas iniciativas más allá de la Navidad, fortaleciendo durante todo el año el tejido empresarial local".