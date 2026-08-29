El Ayuntamiento de Jaén abre el plazo de matriculación de la Universidad Popular con 4.300 plazas en 285 cursos

Presentación de la programación de cursos para la Universidad Popular en Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Popular de Jaén ha ultimado todos los preparativos para afrontar desde este martes, 1 de septiembre, la fase de matriculación del curso 2026-2027. Un curso en el que se consolida oferta formativa y se mantienen las mejoras y novedades introducidas el curso pasado en la institución.

Según ha informado el Consistorio en una nota, este año serán 285 cursos los ofertados entre las dos sedes y las 21 sedes de barrios para alcanzar las 4.300 plazas disponibles englobadas en 55 disciplinas en total para las que el plazo de inscripción comenzará el próximo 1 de septiembre manteniendo los precios.

Por temáticas, el periodo de inscripción permanecerá abierto del 1 al 18 de septiembre mientras que las posibles incidencias podrán ser resueltas del 23 al 30 de este mismo mes.

Por temáticas, las matrículas se realizarán en Tecnología e Idiomas (1 y 2 de septiembre), Bienestar y Salud (3 y 4 de septiembre), Formación Cultural (7-9 de septiembre), UPM Viajando (10-11 de septiembre), y resto de plazas sobrantes (1-18 de septiembre).

El concejal de Universidad Popular y Juventud del Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, h recordado que el plazo de inscripción se inicia el martes para que, de manera escalada, por temáticas y bloques de disciplinas se pueda ir llevando a cabo la matriculación "dejando atrás las interminables colas que se producían en el Gran Eje en cursos pasados, y evitando las molestias al alumnado".

"Esta matriculación escalonada, online, con el asesoramiento presencial que presta nuestro equipo a las personas que necesiten ayuda, fue sinónimo de éxito el curso pasado, y así volvemos a organizarlo a las puertas de este nuevo año académico", ha explicado Higueras.

Para ayudar en el proceso, el mismo día 2 de septiembre, funcionarios de la Subdelegación del Gobierno estarán presentes en la Universidad Popular para aquellas personas que necesiten la activación del certificado digital que le permita llevar a cabo la matriculación online.

El concejal ha reiterado que se trata de una oferta académica muy plural, en la que "se consolidan datos como las más de 4.000 plazas ofertadas o los cerca de 300 cursos programados, presentados de manera más clara y atractiva para llegar a todos y todas".

Al mismo tiempo, ha recordado que volverá a contar con los 21 centro de barrio de asociaciones vecinales, Centros Municipales de Barrio, Centros de Mayores y otras asociaciones, centros que se suman a la sede central de la Avenida de Andalucía y a la sede Sebatay del centro histórico.

Para Higueras, con el inicio de este nuevo periodo de matriculación, "la Universidad Popular de Jaén vuelve a situar la formación y la cultura al alcance de toda la ciudadanía, consolidándose como un espacio de aprendizaje, participación y encuentro para los jiennenses, e "incluyendo propuestas dirigidas tanto a quienes desean iniciarse en una nueva actividad como a aquellas personas que buscan ampliar o perfeccionar sus conocimientos".

Higueras ha destacado el papel fundamental que desde hace lustros viene ejerciendo la UPMJ "como herramienta de fomento de la cultura para conseguir el bienestar social; ante este momento convulso que vivimos, la UPM se ha convertido en un refugio para formarse desde la cultura hasta la salud mental e incluso física, consiguiendo un plus de bienestar que ofrece una institución que es pionera en las capitales de provincia andaluzas".