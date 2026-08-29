El Ayuntamiento de Jaén abre el plazo de matriculación de la Universidad Popular con 4.300 plazas en 285 cursos

Presentación de la programación de cursos para la Universidad Popular en Jaén.
Presentación de la programación de cursos para la Universidad Popular en Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 29 agosto 2026 12:16
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JAÉN 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Popular de Jaén ha ultimado todos los preparativos para afrontar desde este martes, 1 de septiembre, la fase de matriculación del curso 2026-2027. Un curso en el que se consolida oferta formativa y se mantienen las mejoras y novedades introducidas el curso pasado en la institución.

Según ha informado el Consistorio en una nota, este año serán 285 cursos los ofertados entre las dos sedes y las 21 sedes de barrios para alcanzar las 4.300 plazas disponibles englobadas en 55 disciplinas en total para las que el plazo de inscripción comenzará el próximo 1 de septiembre manteniendo los precios.

Por temáticas, el periodo de inscripción permanecerá abierto del 1 al 18 de septiembre mientras que las posibles incidencias podrán ser resueltas del 23 al 30 de este mismo mes.

Por temáticas, las matrículas se realizarán en Tecnología e Idiomas (1 y 2 de septiembre), Bienestar y Salud (3 y 4 de septiembre), Formación Cultural (7-9 de septiembre), UPM Viajando (10-11 de septiembre), y resto de plazas sobrantes (1-18 de septiembre).

El concejal de Universidad Popular y Juventud del Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, h recordado que el plazo de inscripción se inicia el martes para que, de manera escalada, por temáticas y bloques de disciplinas se pueda ir llevando a cabo la matriculación "dejando atrás las interminables colas que se producían en el Gran Eje en cursos pasados, y evitando las molestias al alumnado".

"Esta matriculación escalonada, online, con el asesoramiento presencial que presta nuestro equipo a las personas que necesiten ayuda, fue sinónimo de éxito el curso pasado, y así volvemos a organizarlo a las puertas de este nuevo año académico", ha explicado Higueras.

Para ayudar en el proceso, el mismo día 2 de septiembre, funcionarios de la Subdelegación del Gobierno estarán presentes en la Universidad Popular para aquellas personas que necesiten la activación del certificado digital que le permita llevar a cabo la matriculación online.

El concejal ha reiterado que se trata de una oferta académica muy plural, en la que "se consolidan datos como las más de 4.000 plazas ofertadas o los cerca de 300 cursos programados, presentados de manera más clara y atractiva para llegar a todos y todas".

Al mismo tiempo, ha recordado que volverá a contar con los 21 centro de barrio de asociaciones vecinales, Centros Municipales de Barrio, Centros de Mayores y otras asociaciones, centros que se suman a la sede central de la Avenida de Andalucía y a la sede Sebatay del centro histórico.

Para Higueras, con el inicio de este nuevo periodo de matriculación, "la Universidad Popular de Jaén vuelve a situar la formación y la cultura al alcance de toda la ciudadanía, consolidándose como un espacio de aprendizaje, participación y encuentro para los jiennenses, e "incluyendo propuestas dirigidas tanto a quienes desean iniciarse en una nueva actividad como a aquellas personas que buscan ampliar o perfeccionar sus conocimientos".

Higueras ha destacado el papel fundamental que desde hace lustros viene ejerciendo la UPMJ "como herramienta de fomento de la cultura para conseguir el bienestar social; ante este momento convulso que vivimos, la UPM se ha convertido en un refugio para formarse desde la cultura hasta la salud mental e incluso física, consiguiendo un plus de bienestar que ofrece una institución que es pionera en las capitales de provincia andaluzas".

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