El Ayuntamiento de Jaén aclara que el ajuste horario de los contenedores de 'quita y pon' es por la ola de calor

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JAÉN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha aclarado que el ajuste en el horario de retirada de los contenedores de basura de 'quita y pon' en el centro de la ciudad es una medida de protección puntual y temporal para los trabajadores del servicio de recogida de residuos ante las altas temperaturas.

El concejal de Economía, Hacienda y Empresas Concesionarias, Francisco Lechuga, ha señalado que se trata de una medida adoptada por la empresa concesionaria del servicio, FCC, con el objetivo de proteger a sus empleados frente a la ola de calor prevista para estos días.

Según ha explicado el edil, los trabajadores colocan habitualmente estos contenedores a las 17,00 horas y los retiran a las 02,00 horas de la madrugada junto con la recogida de basura. Sin embargo, este horario se ve alterado cuando se prevén altas temperaturas por ola de calor, momento en el que la empresa aplica la normativa de riesgos laborales para garantizar la seguridad y salud de la plantilla.

"Se trata de evitar que en horas críticas como las 17,00 horas, cuando en el centro se registran temperaturas en torno a los 40 grados, estos empleados puedan estar sujetos a golpes de calor por colocar contenedores", ha detallado Lechuga, quien ha asegurado que el sistema de 'quita y pon' volverá a su funcionamiento y horario habitual en el momento en que las temperaturas experimenten una bajada tras la ola de calor.

El concejal ha indicado que el Ayuntamiento ha atendido esta medida de FCC, al igual que se hace con otras tantas medidas que estos días se aplican de forma puntual a trabajadores de muchas empresas y administraciones que realizan sus labores en la calle.

"Hemos sido comprensivos con esta medida que además tiene su respaldo legal y no entendemos la oposición que hace el PP, que no se entera de que es puntual y que busca garantizar la seguridad de las personas por encima de todo", ha manifestado el edil en respuesta a las críticas del PP.

Por último, Lechuga ha pedido paciencia a los vecinos y vecinas de la zona centro, apoyándose en el carácter temporal de la medida y en que su justificación responde a la seguridad de las personas. Asimismo, ha recordado que, en la medida de lo posible, se mantengan estos contenedores cerrados cada vez que se deposite basura en ellos para evitar la generación de olores.