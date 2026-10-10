El Ayuntamiento de Jaén y Ajicam colaboran en la prevención y apoyo a mujeres que sufren cáncer de mama

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a las concejalas de Participación Ciudadana, Carmen Elvira, e Igualdad y Asuntos Sociales, Eva Funes. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a las concejalas de Participación Ciudadana, Carmen Elvira, e Igualdad y Asuntos Sociales, Eva Funes, ha recibido a una representación de la junta directiva de la Asociación Jiennense del Cáncer de Mama, Ajicam, que busca estrechar líneas de colaboración que amplifiquen la labor de la asociación en la prevención y apoyo a las mujeres especialmente que sufren cáncer de mama.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, las representantes de Ajicam con su presidenta Gema Liébana a la cabeza, que estos días trabajan intensamente para preparar la Marcha contra el Cáncer de Mama "Jaén se Viste de Rosa" quieren potenciar su presencia en la vida activa de la ciudad a través del colectivo vecinal.

En este sentido Carmen Elvira ha destacado el importante caudal de información que las personas que integran Ajicam pueden ofrecer a las asociaciones de vecinos. "Creo que su testimonio de primera mano es un importante altavoz y ofrecen una experiencia muy importante a mujeres sobre la herramienta más importante frente al cáncer: la prevención", ha explicado.

El Ayuntamiento trabajará en esta línea para que Ajicam esté más presente en los barrios. Ajicam, por su parte, solicita apoyo municipal para disponer de mayor espacio que su sede actual para desarrollar su trabajo de apoyo a las mujeres y hombres que sufren cáncer de mama.

El alcalde, Julio Millán, se ha mostrado receptivo a estas peticiones y a otras que implican a distintas áreas municipales como la promoción del deporte y su acceso a las mujeres que sufren esta enfermedad.

"Ajicam es una referencia indiscutible en nuestra provincia para todas las personas que se encuentran en el proceso de afrontar un cáncer de mama, solo por esta red tejida durante este tiempo y sus ganas de ser más útiles aún a nuestra ciudad y nuestra provincia tenemos que seguir en esta línea de trabajo conjunto", ha dicho Millán.