El Ayuntamiento de Jaén convoca diez plazas de bombero-conductor con las que reforzar el servicio

JAÉN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Jaén contará con diez nuevas plazas de bombero-conductor, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase de Servicio de Extinción de Incendios.

La convocatoria, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), abre a partir de este jueves un plazo de 20 días hábiles para la presentación de solicitudes.

Con esta ampliación, se pretende reforzar la plantilla actual del SPEIS, compuesta por 70 profesionales, y avanza en el objetivo de mejorar la cobertura de los turnos y reducir el número de horas extraordinarias, lo que "supondrá un ahorro económico para las arcas municipales".

El alcalde de Jaén ha mostrado su satisfacción por la convocatoria, subrayando que "la incorporación de nuevos efectivos permitirá reforzar la seguridad en la ciudad y garantizar una respuesta más rápida y eficiente ante cualquier emergencia, tanto en Jaén como en otros municipios de la provincia".

Millán ha señalado que "este refuerzo de la plantilla hará posible ofrecer un servicio más eficaz y sostenible, reduciendo el gasto en horas extras y repercutiendo positivamente en las arcas municipales". Por último, ha animado a las personas interesadas a participar en el proceso selectivo, "una oportunidad para formar parte de un cuerpo esencial para la seguridad y el bienestar de todos los jiennenses". Según las previsiones, los nuevos efectivos podrían incorporarse al servicio a lo largo del año 2026.