El Ayuntamiento de Jaén ejecuta obras en el CEIP Antonio Prieto por el proyecto de mejora de los colegios públicos

JAÉN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, y la concejala de Educación, Eva Funes, acompañados por la directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria 'Antonio Prieto', María Dolores Franco, ubicado en el barrio de Peñamefécit, han visitado las obras que está ejecutando el Ayuntamiento en este centro educativo y que están incluidas en el proyecto de mantenimiento y reparación de los colegios públicos de la ciudad dotado con más de 500.000 euros este año. A este importe se suma otro de 180.000 euros para mantenimiento exclusivamente de cubiertas y tejados.

En una nota, Padorno ha detallado que las actuaciones que se están llevando a cabo en este centro educativo incluyen "la reparación de un bajante de un cuarto de baño que provocaba humedades en toda un ala del edificio, desde la planta alta hasta la planta baja". Además, ha indicado que se están realizando "trabajos de pintura y adecuación del entorno afectado, así como la reparación de un patio de Educación Infantil y otras intervenciones puntuales de mejora estética en el interior del centro".

Asimismo, el concejal ha señalado que "próximamente se acometerán obras dentro del contrato específico para cubiertas de edificios públicos, que consistirán en el acondicionamiento, limpieza y reparación de canalones, bajantes y elementos del tejado con el objetivo de eliminar filtraciones y humedades que afectan a las aulas del colegio".

"Por parte del Ayuntamiento de Jaén tenemos en cartera que todos los años se realicen obras de reparación y mantenimiento en los colegios", ha afirmado el concejal, quien también ha criticado la falta de actuaciones durante el anterior mandato. "No podemos permitirnos lo que ocurrió con el anterior equipo de Gobierno del Partido Popular, que durante 18 meses no llevó a cabo ni una sola intervención, ni siquiera visitas a los centros, dejando las instalaciones en un estado lamentable, tal y como hemos comprobado", ha afirmado.

Por su parte, la concejala de Educación ha destacado el "enfoque coordinado" entre distintas áreas del consistorio para garantizar intervenciones efectivas en los centros educativos. "El compromiso del Ayuntamiento de Jaén con este colegio es claro y por eso se va a intervenir desde el contrato de mantenimiento de colegios públicos, desde el contrato de mantenimiento de cubiertas y desde el área de Mantenimiento Urbano", ha trasladado, asegurando que es "imprescindible actuar de manera conjunta para mejorar las condiciones del centro".

Finalmente, Funes ha subrayado que este tipo de actuaciones tienen un objetivo claro; "que los niños y niñas del CEIP Antonio Prieto puedan desarrollar su actividad educativa en igualdad de condiciones con el resto de los centros de la ciudad", al tiempo que ha añadido que "con estas intervenciones, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por una educación pública digna, segura y de calidad, con infraestructuras que estén a la altura de las necesidades del profesorado, el alumnado y sus familias".