El Ayuntamiento de Jaén recupera las baldosas de obras de la plaza de la Constitución para reciclarlas en otros puntos

Retirada de baldosas en las obras de la plaza de la Constitución para reciclarlas posteriormente en otros puntos de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento está aprovechando las obras de transformación de la plaza de la Constitución para recuperar y conservar las baldosas tipo Gaudí que se están retirando de la misma con el objetivo de garantizar su reutilización en futuras actuaciones en distintos puntos de la ciudad en los que existe este pavimento.

Estos trabajos se realizan con cargo a fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL). Los concejales de Mantenimiento Urbano, de Contratación y de Fondos Europeos, Javier Padorno, Francisco Lechuga y José Manuel Higueras, han visitado los trabajos que ejecuta la empresa adjudicataria Vialterra, donde estos días se está procediendo a la demolición de acerados y pavimentos.

Se trata de un proceso en el que, según ha explicado Padorno, "el personal de obra está retirando cuidadosamente las piezas de este pavimento para su traslado a las dependencias de Mantenimiento Urbano, donde serán almacenadas".

Los trabajos se realizan en el entorno de la plaza, en los acerados alrededor de La Constitución donde se procederá a la instalación de nuevo enlosado respetuoso con el entorno histórico en el que se coloca.

El concejal ha concretado que "aunque popularmente se conocen como baldosas Gaudí, no se trata de la pieza histórica original, sino de una reproducción que durante años se comercializó y que actualmente ha dejado de fabricarse, por lo que resulta muy difícil encontrar repuestos".

Por ello, estas piezas se están recuperando y se llevarán a los almacenes de Mantenimiento Urbano, donde permanecerán para poder seguir utilizándolas en aquellas calles de Jaén en las que este pavimento existe y es necesario realizar reparaciones puntuale.

"Siempre que intervenimos en obras procuramos recuperar materiales nobles y que tienen valor por su calidad o por su singularidad; lo hacemos con estas baldosas, pero también con adoquines de granito flameado, serrado o cizallado entre otros materiales que almacenamos para poder reutilizarlos posteriormente en actuaciones de conservación y mantenimiento en la ciudad", ha dicho el concejal.

Asimismo, ha destacado que esta práctica "permite preservar la imagen de numerosos espacios y facilita que las reparaciones se realicen con materiales idénticos o de características muy similares a los originales". Además, según Padorno, "es una forma de aprovechar recursos que siguen siendo útiles, evitar su pérdida y mantener la uniformidad estética de muchas calles de Jaén".