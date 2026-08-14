El Ayuntamiento de Jaén valora la "buena repuesta" al programa 'Jaén no duerme en verano' con casi 850 participantes

Visita teatralizada al castillo dentro del programa 'Jaén no duerme en verano'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha valorado la "buena respuesta" al programa 'Jaén no duerme en verano' con cerca de 850 partipantes en las actividades de ocio, cultura, deporte y experiencias nocturnas que se han desarrollado hasta el momento.

En concreto, estas propuestas del Patronato Municipal de Cultura y Turismo han reunido a 668 personas durante julio y a 178 en las celebradas en lo que va de este, según ha informado este viernes en una nota la concejala del ramo, María Espejo.

En este sentido, ha apuntado que esta programación se consolida como iniciativa para dinamizar las calurosas noches jiennenses en la época estival y ofrecer alternativas de ocio y cultura tanto a la ciudadanía como a quienes visitan la ciudad durante estos meses.

Al respecto, ha explicado que 'Jaén no duerme en verano' "nace precisamente con ese espíritu: ofrecer una alternativa al calor y demostrar que Jaén tiene mucho que ofrecer también durante la época estival", con "actividades y experiencias diferentes, pensadas para perfiles muy diversos".

"Este programa nos está permitiendo llenar nuestras noches de actividades y, al mismo tiempo, poner en valor espacios y rincones de la ciudad desde una perspectiva diferente con propuestas para quienes buscan relajarse con una sesión de yoga; para los que prefieren la aventura y el deporte y también para quienes quieren vivir experiencias diferentes, participativas y algunas llenas de misterio", ha comentado, no sin animar a seguir participando del programa.

El Castillo de Santa Catalina y su entorno concentra buena parte de las propuestas, con música, sesiones de yoga, visitas teatralizadas, observación astronómica, gastronomía, ferrata nocturna y juegos de misterio.

Entre las actividades celebradas en julio, destacan el concierto de Deep Tablao celebrado en el castillo con un aforo de 350 personas, así como la visita teatralizada con 48 participantes, las propuestas de astronomía (50), yoga (75), gastronomía (70), el cluedo histórico (40) y las sesiones de ferrata nocturna (28). Todas ellas alcanzaron el cupo asignado.

Ya en agosto, el programa ha continuado con citas como el concierto de Vinila Von Bismark en la muralla del Nuevo Teatro Infanta Leonor (130 participantes), la visita teatralizado al castillo (48) y la vía ferrata nocturna (14).

La programación continuará durante las próximas semanas con nuevas sesiones de yoga, cluedo histórico, ferrata nocturna y gastronomía, además de otras propuestas previstas para finales de agosto y septiembre.

El programa cuenta con la colaboración y el respaldo de profesionales y empresas vinculadas a los sectores cultural, turístico y de ocio de Jaén, como Alejandro Martínez, Aguamala Eventos, Viviana Alcántara, de Baraka Teatro; Sebastián Miranda, de la empresa de escalada; Helena Arjona y Salva Cantero, de Experience Stage; Ana María Gutiérrez, de Cocinando entre Olivos junto con la asociación El Dornillo; Elena Fernández, de Yoga Dulce Yoga, y Astroándaluz.