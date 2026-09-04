Ayuntamiento de Linares (Jaén) y Junta "estudian medidas que contribuyan a mantener la actividad" de Aemsa Santana

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, y el consejero Jorge Paradela, en la reunión sobre Aemsa Santana. - AYUNTAMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) y la Junta de Andalucía "estudian medidas que contribuyan al mantenimiento de la actividad" de Aemsa Santana, cuya dirección ha planteado el cierre de la planta y un expediente de regulación de empleo (ERE) de despido colectivo para toda su plantilla.

Así lo ha indicado en una nota el Consistorio tras la reunión que la alcaldesa, Auxi del Olmo, ha mantenido este viernes en Sevilla con el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, y otros cargos de este departamento, incluido el delegado territorial en Jaén, Javier Calvente.

El encuentro, al que también ha asistido el concejal de Industria, Empresa y Empleo, Raúl Caro-Accino, han tenido como objetivo "estudiar medidas que contribuyan al mantenimiento de la actividad de Aemsa en la ciudad, de manera que se evite el posible cierre de su planta".

En este sentido, el Ayuntamiento "ha planteado adquirir la nave que la empresa ocupa en el Parque Científico y Tecnológico Santana para poder ofrecerle facilidades en cuanto al arrendamiento de las instalaciones", ya que el propósito de la Administración local es que la compañía "continúe su trayectoria en la ciudad y no se vean afectados los puestos de trabajo".

"Las sensaciones han sido buenas en la reunión y nosotros como Ayuntamiento hemos propuesto posibles soluciones para mediar", ha dicho Del Olmo, quien ha valorado "la buena sintonía con la Junta y su predisposición a llegar a un entendimiento con la empresa".

Al hilo, ha expresado la voluntad de "seguir trabajando entre todos" desde el convencimiento de "puede haber una solución para la situación de esta empresa, que lleva tantos años en Linares".

Tras esta reunión, desde la Junta se han emplazado a contactar con la empresa la próxima semana, mientras que la regidor tiene previsto un encuentro con el comité de empresa el martes.