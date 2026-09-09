El Ayuntamiento de Sevilla acomete obras de mejora en los aparcamientos de la calle Constantina del distrito Macarena

El alcalde de Sevilla, en el centro, comprueba el estado del pavimento de la calle - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, acometerá a partir de este jueves, 10 de septiembre, obras de mejora en la calle Constantina, en el Distrito Macarena, con el objetivo de reparar la zona de aparcamientos situada en el tramo comprendido entre la avenida Pino Montano y la calle El Real de la Jara.

Estas plazas de aparcamiento, ubicadas a ambos lados de la calle, venían sufriendo el efecto de las raíces de los árboles de la zona, que habían llegado a levantar parte del pavimento, dificultando su uso por parte de los vecinos, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

La actuación se prolongará hasta el 25 de septiembre y contempla la reparación de 170 metros cuadrados de la zona de aparcamiento, con trabajos de encintado y hormigonado, además de la renovación de una docena de alcorques. La intervención cuenta con una inversión de 14.500 euros.

El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan de la Rosa, ha destacado que estas obras "vienen a dar respuesta a una demanda que los vecinos de la zona llevaban años trasladando al Ayuntamiento y se suman a otras actuaciones que se están llevando a cabo o que se realizarán en este Distrito en las próximas semanas. "Estas intervenciones cuentan con una inversión de más de 700.000 euros y con ellas conseguiremos mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de los vecinos de la Macarena".

Durante la ejecución de los trabajos está previsto el corte total de la calle Constantina, en el tramo El Real de la Jara-avenida Pino Montano, entre los días 10 y 25 de septiembre, en horario de 7,30 a 16,00 horas.

En cuanto al tráfico, se habilita un itinerario alternativo por las calles Begonia-El Real de la Jara-Orfebre Domínguez Vázquez-avenida Pino Montano.