El Ayuntamiento de Sevilla invierte más de 1,6 millones en obras de mejora en colegios y nuevos parques infantiles

La delegada de Parques y Jardines, Eveluia Rincón, presentando los nuevos parques infantiles tematizados tras la Junta de Gobierno local. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado invertir más de 1,67 millones de euros para la construcción de cuatro nuevas áreas de juegos infantiles singulares y obras de mejoras en colegios.

Según ha detallado la delegada de Limpieza y Parques y Jardines, Evelia Rincón, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, se trata de la adjudicación definitiva del contrato para el suministro e instalación de cuatro nuevas áreas de juegos infantiles singulares que contará con una inversión total de 790.330 euros y que permitirá renovar y dotar de equipamiento moderno a cuatro barrios distintos de nuestra ciudad.

Del mismo modo, se ha aprobado la mejora de las instalaciones en la escuela infantil Santa Catalina, el CEIP Híspalis y la escuela infantil Argote de Molina, con una inversión conjunta de 886.567 euros para modernizar las instalaciones, mejorar las condiciones de uso de los espacios educativos y adaptarlos a las necesidades de la comunidad educativa. Los tres proyectos contarán con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses

De esta manera, los nuevos parques infantiles se han dividido en dos lotes para agilizar su ejecución, y ambos contarán con un plazo de ejecución de 5 meses desde el inicio de las obras.

Por un lado, 427.924 euros se destinarán a la instalación de estos nuevos juegos en dos puntos clave: el Parque Psicomotronic, en el distrito Norte, y la calle Sinaí, en el distrito San Pablo-Santa Justa.

Asimismo, se han adjudicado 362.406,00 euros para estas nuevas áreas de juego en la calle Castillo de Baños de la Encina, en el distrito Sur, y en la calle Monzón, en el distrito Bellavista-La Palmera.

PARQUES TEMATIZADOS EN CADA UNO DE LOS BARRIOS

En este contexto, las nuevas zonas de juegos infantiles estarán tematizadas de modo que en el Parque Psicomotronic, del Distrito Norte, se ha elegido como diseño el espacio, inspirado en el universo, con una combinación de elementos que se distribuyen en torno a una gran estructura de cuerdas conectada con estrellas, planetas y cohetes.

De esta manera, el parque que se instalará en la calle Sinaí ha sido diseñado como un área de juegos tematizado en torno a las artes y las letras, con el Quijote como motivo central, además de que el grafismo del pavimento hará también referencia a la novela de Don Quijote.

La zona de juegos infantiles destinada a la calle Castillo de Baños de la Encina propondrá un recorrido imaginario por la historia y evolución del ferrocarril, desde las primeras locomotoras hasta los trenes modernos, transformando el área infantil en un viaje a través del tiempo, con una estación ferroviaria en torno a la que se distribuirá cada elemento, como vagones, rampas y escaleras, que representan los desplazamientos dentro de la estación, y vías, túneles y puentes.

El último de los parques infantiles se instalará en la calle Monzón, y estará tematizado con los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza --aire, agua, tierra y fuego--, por lo que contará con cuatro torres de juego en una gama cromática asociada a cada uno de los elementos naturales

Además, estos proyectos incluirán cartelería específica en lenguaje Braille sobre el uso de los juegos, garantizando que estos espacios sean verdaderamente inclusivos para todos los niños.

Estos cuatro parques infantiles contarán, en total, con una inversión municipal de más de 790 mil euros. Además gracias al proceso de licitación pública, se ha conseguido generar un ahorro total de 63.269,77 euros respecto al presupuesto inicialmente autorizado de más de 38.000 euros en el primer lote y más de 25.000 en el segundo, un remanente que se reincorporará al presupuesto municipal de Parques y Jardines para seguir invirtiendo en el mantenimiento y mejora de nuestras zonas verdes.

INVERSIÓN EN CENTROS PÚBLICOS

En la Escuela Infantil Santa Catalina, en el distrito Macarena, situado en la plaza Luis Cernuda, se ejecutará un proyecto de sustitución de la carpintería exterior, con un presupuesto de 157.561 euros para una intervención que permitirá mejorar tanto la funcionalidad de los cerramientos como el comportamiento energético del edificio.

Para ello, se sustituirán las actuales ventanas y puertas de acero y vidrio sencillo por nuevas carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, así como se eliminarán los cajones de persianas existentes y se ejecutarán nuevos dinteles, además de revestir los alféizares y las mochetas.

El proyecto contempla también la sustitución de las antiguas persianas de PVC por celosías de lamas de aluminio antivandálicas. Con estas actuaciones se resolverán, entre otros problemas, las dificultades de apertura y deslizamiento que presentan muchas de las ventanas actuales y se llevará a cabo la pintura de todo el interior del colegio.

Por su parte, el CEIP Híspalis, en Sevilla Este, contará con un proyecto de renaturalización y adecuación de la zona de Educación Infantil, con un presupuesto de 318.594 euros, para una actuación integral sobre las aulas, los aseos y los espacios exteriores, con el propósito de mejorar las condiciones de las instalaciones destinadas a los alumnos más pequeños.

En el interior de las aulas se renovarán los paramentos, pavimentos, carpinterías, instalaciones eléctricas e iluminación. Una de las principales actuaciones será la reforma integral de los aseos, que pasarán a incorporarse al interior de las aulas, lo que supondrá una nueva distribución de los espacios y la adaptación de los aparatos sanitarios a las dimensiones adecuadas.

En cuanto a los espacios exteriores, se realizarán trabajos de pavimentación y recogida de aguas pluviales en el entorno del porche existente y se renovarán las infraestructuras generales de abastecimiento de agua y saneamiento, mejorando las instalaciones básicas del centro.

La tercera actuación se desarrollará en la escuela infantil Argote de Molina, en el distrito Macarena, con un presupuesto de 410.411 euros, y estará destinada a la renaturalización y adecuación de la zona de Educación Infantil, incluyendo también el sector del aula matinal.

En las aulas se llevará a cabo la sustitución de las carpinterías exteriores e interiores, así como la renovación de los paramentos, falsos techos y pavimentos, con el objetivo de mejorar las condiciones generales de estos espacios educativos y se ha contemplado una intervención integral en el núcleo principal de aseos y en el aseo vinculado al aula matinal, donde se renovarán tanto los aparatos sanitarios como las instalaciones.

En los espacios exteriores se habilitará una nueva zona con pavimento de césped artificial y se ejecutará un nuevo pavimento como prolongación del existente en la zona de sombra, se realizará el repintado parcial de las fachadas y se completará con la renovación de las infraestructuras generales de abastecimiento de agua y saneamiento.