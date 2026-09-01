El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) convoca una lectura de manifiesto "como espacio de encuentro" para mostrar apoyo a Ceuta

El primer teniente de alcalde de Úbeda, Francisco Javier Lozano. - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén), gobernado por el PSOE, ha convocado la lectura de un manifiesto este miércoles a las 19,30 horas en La Central "como espacio de encuentro" para que la ciudadanía pueda trasladar su apoyo a Ceuta ante la crisis que está viviendo.

"Queremos que sea un acto ciudadano que comparte esta institución con sus vecinos y sus vecinas, un acto abierto, un acto plural, sin siglas, sin simbología, simplemente apoyando a los ceutíes", ha explicado en un comunicado el primer teniente de alcalde, Francisco Javier Lozano.

De esta forma, el Consistorio ubetense impulsa un acto en solidaridad con Ceuta que prácticamente coincidirá con la concentración planteada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) también este miércoles ante los ayuntamientos a las 20,00 horas.

Una convocatoria de la que formaciones como el PSOE o IU se han desmarcado en general al entender que se ha realizado sin consenso y de forma unilateral por su presidenta, María José García-Pelayo (PP), y que responde a un uso partidista de la entidad por parte de los 'populares'.

Lozano ha señalado la voluntad de que el manifiesto pueda contar con el conjunto de la Corporación municipal, de modo que los grupos tendrán la posibilidad de participar en la lectura y de plantear propuestas de mejora al texto elaborado desde el Consistorio.

La intención es que pueda representar al conjunto de la institución municipal y que, ante una situación compleja, Úbeda sea capaz de trasladar una voz común. En este sentido, desde el Ayuntamiento ha apuntado que hay "circunstancias en las que las diferencias políticas deben quedar en un segundo plano y que la solidaridad con los ciudadanos de Ceuta debe situarse por encima de cualquier otra consideración".

El primer teniente de alcalde también se ha referido a las convocatorias y expresiones públicas de apoyo a Ceuta que puedan desarrollarse en los próximos días, entre las que figura la citada de la FEMP.

Al respecto, ha asegurado que el Ayuntamiento respeta todas las iniciativas ciudadanas y que su decisión de organizar esta respuesta institucional no pretende situarse frente a ninguna convocatoria, organización o formación política, sino que se plantea desde la apertura y la voluntad de sumar. "No queremos que una situación que afecta a los ciudadanos de Ceuta se convierta en una disputa política", ha apostillado.

Lozano, además, ha puesto a disposición de Ceuta, dentro de sus posibilidades y competencias municipales, los recursos y la experiencia del Ayuntamiento Úbeda. En este sentido, ha subrayado que la respuesta institucional debe comenzar por mostrar solidaridad, apoyo y cercanía, pero que exige también "dar un paso más allá" y preguntarse qué se puede hacer para ayudar.

CARTA

Una cooperación trasladada en una carta institucional remitida por la alcaldesa, Antonia Olivares, al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Así, junto a una expresión de apoyo, la misiva pretende convertirse en "una puerta abierta a la colaboración activa entre ambos municipios".

Por ello, quiere escuchar primero a Ceuta y "conocer de primera mano qué necesidades pueden existir" antes de determinar qué tipo de colaboración puede resultar más útil y ponerla "de la manera más correcta". De esta forma, Úbeda mantiene abierta la posibilidad de canalizar su colaboración "siempre desde la coordinación institucional y evitando actuaciones improvisadas o que no respondan a las necesidades reales".

En este contexto, este miércoles tendrá lugar la lectura del citado manifiesto como "primer paso de una respuesta institucional que pretende mantenerse abierta" y "condicionada a las necesidades que traslade" la ciudad autónoma. "Queremos que prevalezca la convivencia, la paz social, no la tensión, no la polarización, sino simplemente expresarnos con compromiso con el pueblo ceutí", ha resumido Lozano.