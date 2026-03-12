El Ayuntamiento de Vegas del Genil (Granada) muestra su pesar por la muerte de su edil de Bienestar Social

Archivo - Ayuntamiento de Vegas del Genil, en imagen de archivo - PSOE - Archivo

VEGAS DEL GENIL (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Vegas del Genil, en el área metropolitana de Granada, ha comunicado este jueves con profundo pesar el fallecimiento de su concejala de Bienestar Social, Familia y Mayores, Almudena Estévez, del PP, y ha trasladado "su más sincero pésame y todo su cariño a sus familiares, amigos y allegados en estos momentos de profundo dolor".

"Desde el Ayuntamiento queremos reconocer y agradecer su dedicación al servicio público y su compromiso con nuestro municipio", ha indicado el consistorio vegueño en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, consultado por Europa Press. La corporación municipal, con gobierno de PP y Vox, dará cuenta asimismo de los acuerdos que tome para reconocer su figura tras "esta triste pérdida".

El PP de Granada por su parte ha señalado que es un "día triste por la pérdida" de Estévez, nacida en 1976, según han difundido también a través de redes sociales. "Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos. Todo nuestro cariño y abrazo más fuerte en estos momentos", han aseverado los 'populares'.

"Queremos trasladar nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño a su familia, amistades, compañeros y compañeras del PP en estos momentos tan difíciles. Más allá de las diferencias políticas, hoy es momento de reconocer su dedicación al servicio público y su compromiso con nuestro municipio", han trasladado por su parte desde el PSOE de Vegas del Genil.