Ayuso y López Miras, únicos presidentes autonómicos de PP que participará, el sábado, en el 17 Congreso del PP-A

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, serán los únicos presidentes autonómicos del PP que participarán en el 17 Congreso regional del Partido Popular andaluz, que arranca este viernes en Sevilla y en el que Juanma Moreno, jefe del Ejecutivo autonómico, será reelegido como líder de los populares andaluces.

El 17 Congreso del PP-A, bajo el lema 'Siempre Andalucía', arrancará este viernes a las 16,00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) y se prolongará hasta el domingo, cuando se producirán las intervenciones de clausura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Juanma Moreno.

Concretamente, Díaz Ayuso y López Miras intervendrán a partir de las 12,00 horas del sábado 8 ante el plenario del congreso, según se recoge en el programa del cónclave del PP-A.

Suele ser tradición en los congresos regionales del PP que los presidentes autonómicos del partido sean invitados.

Así, en el 16 Congreso del PP-A, que se celebró en noviembre de 2021 en Granada, se desarrolló una mesa, con Juanma Moreno como anfitrión, en la que intervinieron los entonces presidentes autonómicos del PP Isabel Díaz Ayuso (Madrid); Alberto Núñez Feijóo (Galicia); Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Fernando López Miras (Murcia), y de la Ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas.

En la jornada de este viernes, intervendrán, a partir de las 16,00 horas, por este orden, Pilar Miranda, para abrir el congreso; María del Mar Vázquez (alcaldesa de Almería), una vez elegida presidenta del cónclave, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. También lo harán el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, y el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, para presentar los respectivos informes de gestión y de trabajo del grupo parlamentario, y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local+Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. Asimismo, se abordarán los debates de las ponencia de Reglamento de Organización y la Política.

Se prevé además una mesa de intervenciones de los ocho presidentes provinciales del PP.

En la jornada del sábado, además de las intervenciones de Díaz Ayuso y López Miras, también intervendrán la eurodiputada Carmen Crespo y el secretario general del PP, Miguel Tellado, y también habrá una mesa con intervenciones de los alcaldes de capitales.

El discurso de Juanma Moreno para presentar su candidatura a la reelección como presidente del PP-A se prevé a partir de las 18,00 horas del sábado; el desarrollo de la votación, de 19,00 a 19,45 horas, y la proclamación del resultado, a las 20,00 horas.

En el 17 Congreso del PP-A participarán 2.160 compromisarios por las ocho provincias, mientras que se prevé la asistencia de unas 5.000 personas y hay cerca de 200 periodistas acreditados.