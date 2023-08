La balsa del Cadimo espera a las lluvias en Jaén para terminar las pruebas de carga y entrar en servicio

JAÉN, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La balsa del Cadimo se encuentra nuevamente pendiente de poder llenarse para terminar con las pruebas de carga y permitir su entrada en servicio. El año pasado, esta infraestructura se encontraba al 95 por ciento de su capacidad y comenzaron las pruebas, pero la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), como consecuencia de la falta de precipitaciones, modificó el plan de llenado y optó por su vaciado sin que se hubieran completado la pruebas al 100% de su capacidad, tal y como está estipulado.

El objetivo de la modificación, según informó en aquel momento el organismo de cuenca, era comprobar la evolución del comportamiento del dique de la presa y destinar los recursos hídricos embalsados a la campaña de riego 2022.

El plan inicial de llenado contemplaba que los recursos deberían alcanzar los 7,82 hectómetros cúbicos, cantidad que se modificó, previa solicitud ante el Miteco. De esta forma, el volumen embalsado sirvió para atender las demandas del Sistema de Regulación General.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Jaén se ha indicado a Europa Press que hasta que no finalice el plan de llenado conforme a las normas de explotación, la balsa no podrá entrar en servicio y, por tanto, no tendrá asociadas sus reservas a unas concesiones de agua concretas, tema en el que, según las mismas fuentes, ya estaría trabajando Comisaría de Aguas del organismo de cuenca.

Asimismo, han apuntado que la balsa no presenta deficiencias de construcción que impidan su puesta en servicio, tal y como se ha manifestado desde el Gobierno andaluz. En este punto, indican que las únicas deficiencias en esta infraestructura fueron las observadas en 2018 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy inauguró la parte que correspondía a obra civil, pero sin que estuviera realizada ni proyectada la conexión para dotarla de suministro eléctrico, aspecto que ya está también solventado.

La sequía que se viene arrastrando ha mantenido a esta infraestructura sin agua embalsada, de ahí que se espera a que regresen las lluvias para poder culminar los trámites pendientes para su puesta en servicio.

Con una inversión de 60,8 millones de euros, vía fondos Feder, la balsa del Cadimo, en el término municipal de Jaén, es una de las actuaciones de mayor inversión de las que se han realizado en la cuenca del Guadalquivir en los últimos años. Comenzó su construcción hace 15 años y se finalizó hace cinco años, pero a día de hoy sigue sin poder entrar en servicio.

Tras la conexión de la estación de bombeo a la Subestación de Endesa Distribución, en diciembre de 2020 comenzaron de las pruebas de funcionamiento. Actualmente, se sigue esperando a poder culminar el proceso de llenado conforme al plan de puesta en carga aprobado, a la vez que se han ido resolviendo incidencias en las instalaciones de bombeo y control que van surgiendo en el desarrollo de esta puesta en marcha.

La balsa del Cadimo tiene capacidad de almacenamiento de hasta 7,5 hectómetros cúbicos de agua. El objetivo que persigue es doble: por una parte, pretende afianzar la superficie de olivar en regadío, hasta 15.000 hectáreas, y, por otra, regular y mejorar el caudal ecológico del río Guadalbullón.

La construcción se inició en 2008, en el marco del Plan Activa Jaén y se terminó a mediados de 2018. Desde entonces, el organismo de cuenca ha venido trabajando hasta lograr que comenzara el llenado y las primeras pruebas, algo que todavía no está finalizado.

A la balsa se le sumará en un futuro una planta fotovoltaica para disminuir la huella de carbono que producirá la puesta en funcionamiento de la estación de bombeo, así como para reducir el coste del consumo eléctrico que conlleve el bombeo. Por lo pronto, ya se finalizó la redacción del proyecto y se está pendiente de la autorización medioambiental.

La potencia de la planta será de cuatro megavatios y se instalará en terrenos de la CGH. La inversión prevista es de unos siete millones de euros.