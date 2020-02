Bendodo: El Gobierno de PP y Cs es el "más andalucista de la historia" frente al andalucismo "de boquilla"

Actualizado 14/02/2020 11:54:31 CET

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha asegurado este viernes que el Gobierno andaluz que conforman PP-A y Ciudadanos (Cs) es el "más andalucista de la historia" de la comunidad, frente al andalucismo "de boquilla" de otros partidos.

Así se ha pronunciado Bendodo durante su intervención en la conferencia-coloquio ante el Forum Europa, en Sevilla, donde ha sido presentado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

"Este Gobierno es el más andalucista de la historia. Para ser andalucista sólo hay que defender Andalucía por encima de los intereses del partido", según ha indicado Bendodo.

Ha añadido que "cuando pones los intereses del partido por encima de Andalucía eres socialista, pero cuando pones los intereses de Andalucía por encima de los intereses del partido eres andalucista", que es lo que están haciendo, según ha apuntado, PP-A y Cs en la Junta.

Bendodo ha querido hacer esta reflexión "ahora que estamos oyendo que van a surgir nuevos andalucismo", en referencia a la intención de Teresa Rodríguez de crear una nueva formación andalucista cuando deje de estar al frente de Podemos Andalucía. "El andalucismo de boquilla está muy bien, pero el andalucismo es apostar por nuestra tierra y poner por encima de los intereses del partido los intereses de los andaluces", ha sentenciado Elías Bendodo.

Durante su intervención, el consejero ha insistido en que el nuevo Gobierno central debe revisar el sistema de financiación autonómica y garantizar que Andalucía reciba los 4.000 millones de euros más que acordó el Parlamento autonómico. También ha reclamado que el Ministerio de Hacienda abone los 537 millones del IVA que adeuda a Andalucía y que aclare los motivos que han hecho que esta comunidad reciba 125 millones de euros menos de las entregas a cuenta.

"Ese dinero no es para este Gobierno. Es para mejorar la situación de Andalucía, los servicios públicos de Andalucía e impulsar la actividad económica en la región", ha expresado. En esta línea, ha realizado a un llamamiento a toda la sociedad porque no se trata de "una confrontación entre dirigentes políticos, sino que va mucho más allá y debemos que tener altura de miras". "No están en juego unos presupuestos, o unas elecciones, sino el futuro de todos los españoles", ha dicho.

Bendodo ha insistido que uno de los objetivos prioritarios del Gobierno andaluz es facilitar la inversión para estimular la riqueza y la creación de empleo en la comunidad. Ha recordado que una de las primeras medidas acordadas en el Consejo de Gobierno fue la aprobación del Decreto Ley de agilización de declaración de proyectos estratégicos y ha insistido en que la simplificación de trámites burocráticos es una tarea transversal en todas las consejerías.

"Esta estrategia, junto a la bajada de impuestos y la estabilidad política, está dando resultados y ha hecho que la inversión extranjera en Andalucía se dispare y haya alcanzado su máximo histórico desde el año 2010", ha explicado. Según los datos oficiales, del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Andalucía recibió durante los tres primeros trimestres de 2019 un total de 590,1 millones de euros, un 60,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

El consejero, que ha realizado un balance de las medidas impulsadas por el Gobierno andaluz durante el primer año, ha apuntado que "el Gobierno del cambio nació con las expectativas muy altas y que tenemos muy claro qué cuestiones determinarán que nuestro Gobierno sea un éxito: Mejora de la economía; mejora del funcionamiento de la administración; y mejora de los servicios públicos".

EJEMPLO DE ESTABILIDAD

Durante su intervención, ha afirmado que "Andalucía es hoy un ejemplo de estabilidad para toda España" y que "la estabilidad es la columna vertebral que soporta toda la acción de este gobierno del cambio que pilotan" el presidente, Juanma Moreno (PP-A), y el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs).

"Un tándem que funciona, que está ofreciendo grandes resultados, pero lo mejor está por venir: les garantizo que Juanma Moreno y Juan Marín van a firmar los mejores años de nuestra autonomía", ha pronosticado.

Con respecto a la situación política actual, ha señalado que Andalucía y Madrid "deben tejer complicidades en una época en la que la libertad y la igualdad de los españoles están seriamente amenazadas". "En esa batalla por la libertad, que es también la batalla por la igualdad, Madrid y Andalucía caminarán juntos y defenderán los derechos, no sólo de los más de 15 millones de españoles que viven entre las dos comunidades, sino del conjunto de España", ha dicho.

De otro lado, en relación con los cambios en la Radio Televisión de Andalucía y la convocatoria de huelga de trabajadores, Bendodo ha indicado que todo el mundo tiene derecho a ir a la huelga, pero se ha preguntado si es motivo para ir a una huelga que se haya tomado la decisión sobre tres nombramientos y nuevos contratos para "mejorar" la cadena autonómica.