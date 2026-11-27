El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y cabeza de lista al Congreso por Sevilla el 29N, Juan Bravo, interviene en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol. A 27 de noviembre - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha defendido este viernes que la conexión de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, suspendida tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) de hace un mes, se debe poner en marcha de nuevo "cuando los técnicos digan" que hay garantía de "seguridad" para el ciudadano que viaje en ella.

Así lo ha señalado el también candidato cabeza de lista del PP por Sevilla al Congreso en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, en el marco de un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol.

En el marco de este foro, el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón, ha preguntado a Juan Bravo cuáles son los pasos que en el PP creen que, si tras las elecciones de este domingo asumen responsabilidades de gobierno, habría que seguir para normalizar de nuevo la conexión de AVE entre Madrid y Andalucía.

El vicesecretario 'popular' ha llamado la atención acerca de que dicha línea de alta velocidad ha pasado de ser "referencia mundial a finales de los 90", y de ser "marca España", a ser "justo lo contrario", y al respecto ha puesto de relieve que "más del 70% de los fallecidos en alta velocidad en el mundo son españoles" actualmente. Juan Bravo ha considerado que lo que ha pasado es que, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que se ha visto es que no se han dedicado a "gestionar", sino a otras "cosas".

El vicesecretario 'popular' ha explicado que el PP planteó al Gobierno "en la Ley de Movilidad Sostenible de diciembre del 2025" que se necesitaba "una auditoría de cómo está" el "sistema ferroviario" español, desde la premisa de que se necesitaba "un análisis de las mil limitaciones temporales de velocidad, un plan de choque a corto y a largo" plazo, y el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo que "él no iba a cumplir eso, y no lo hizo", ha relatado Juan Bravo.

"Y la pregunta es, ¿hubiéramos evitado algún accidente?, ¿tendrá alguna responsabilidad penal esto en el futuro? Alguien tendrá que contestar", ha abundado el representante del PP, quien, de cara a lo que haya que hacer a partir de ahora, ha reivindicado la "gestión" frente a los "titulares".

En esa línea, ha abogado por priorizar la opinión de "los ingenieros", y ha subrayado que el líder y candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ya ha dicho que se necesita "una auditoría en la que los técnicos, los ingenieros, nos digan cómo está la situación, un análisis de todas esas limitaciones temporales de velocidad y los plazos; un plan de choque de corto y de medio y largo", y ha destacado que el dirigente del PP ha planteado dedicar "300.000 millones de euros en 15 años para infraestructuras ferroviarias, viarias, energéticas y de agua".

GESTIÓN SOBRE "TITULARES"

En esa línea, y a la pregunta de "cuándo se tendrá que poner en marcha" la conexión de AVE entre Madrid y Andalucía, Juan Bravo ha respondido que "cuando digan los técnicos", y que, "mientras el tren no esté con seguridad para el ciudadano, el tren no se puede poner en marcha", y eso lo deben decir "los ingenieros, que son los que saben y los que nos darán las garantías", ha remachado.

En ese punto, el vicesecretario 'popular' ha defendido que "cuando se ha escuchado, y cuando los técnicos eran los que estaban al frente del Ministerio, no teníamos accidentes", que sí han llegado "cuando se ha puesto a personas que no" lo eran. "Koldo era consejero de Renfe, eso lo resume todo", ha apostillado Juan Bravo en alusión al que fuera asesor del ministro de Fomento José Luis Ábalos, condenado junto al también exsecretario de Organización del PSOE en el marco del conocido como 'caso mascarillas'.

En ese punto, el vicesecretario de Infraestructuras del PP ha señalado que Feijóo plantea si llega a ser presidente del Gobierno nombrar como ministros de Fomento o de Hacienda a personas de las que los ciudadanos puedan no conocer su nombre, pero sí saber que las tareas que tiene asignadas están "en marcha", de forma que dé igual que la gente corriente sepa si es "hombre o mujer", pero sí que "está haciendo las obras", ha zanjado.