El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, interviene en el Pleno del Parlamento de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha rechazado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) del grupo Adelante Andalucía en la que reclamaba las competencias ferroviarias para la Junta de Andalucía así como la garantía de un sistema ferroviario "cien por cien público".

La iniciativa ha contado con 40 votos a favor de los grupos PSOE-A, Adelante y Por Andalucía y 62 en contra de los grupos PP y Vox en el grueso de sus puntos. El quinto punto, en el que pedía el "fin de la privatización y liberalización del sistema ferroviario", ha contado con 13 votos a favor y 89 en contra.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha comenzado su defensa de la PNL con un mensaje de apoyo y recuerdo a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba).El texto reclama "una investigación independiente y transparente sobre dichos accidentes".

"Una investigación que no debe tener ningún tipo de cortapisa por parte de ningún Gobierno actual o futuro ni de ningún partido político", destaca el texto en el que el partido insta al Gobierno andaluz que reclame las competencias en ferrocarriles de cercanías y media distancia "en virtud del articulo 64 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, dando así cumplimiento a su mandato expresado en la votación de las resoluciones del Debate del Estado de la Comunidad de 2023".

García ha señalado "el maltrato histórico" por parte de los ejecutivos centrales a Andalucía en materia ferroviaria, poniendo de ejemplo que 12 ciudades andaluzas con más de 50.000 habitantes no tienen conexión ferroviaria.

"Tenemos un sistema ferroviario pensado por, para y desde Madrid, por cierto, no para el pueblo de Madrid, para una élite de Madrid", ha subrayado. Ante esta situación, ha defendido "un tren que articule el territorio, que tenga una perspectiva social".

"Por eso, necesitamos un tren andaluz, un tren público y un tren con perspectiva social", ha remarcado. Un traspaso de competencias, que según Adelante, debe venir acompañada por una "financiación correspondiente" así como "una financiación estatal del transporte público andaluz equiparable a la que ya reciben Madrid, Barcelona, Valencia o Canarias".

EL PP AFEA EL MOMENTO DE PRESENTAR LA PNL

El diputado del PP-A, Manuel Guzmán, ha afeado el momento elegido por Adelante Andalucía presentar la PNL tras el accidente ferroviario de Urda. "La prioridad es saber toda la verdad de los accidentes y poner todos los recursos para que no vuelva a ocurrir, proponer otros debates, enturbia", ha señalado.

En esta línea, ha recordado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "ya reclamó" las competencias con una enmienda en un Debate del Estado de la Comunidad. Asimismo, ha puesto el foco en una "necesaria" auditoria de la línea de alta velocidad con Madrid.

Por otro lado, la diputada de Vox, Beatriz Santiago, ha asegurado que Adelante "quiere para Andalucía el mismo modelo de los socios separatistas de Sánchez".

"Son ustedes exactamente lo mismo que Bildu, que Esquerra Republicana de Cataluña, y son ustedes los mismos que, con sus palabras, aspiran a negociar al nivel de Junts. Está claro. Quieren ustedes una España a pedazos", ha remarcado.

El diputado del PSOE-A, Josele Aguilar, ha mostrado su apoyo a la petición de competencias ferroviarias para la Junta de Andalucía en base al estatuto de autonomía y ha criticado que Moreno "no haya hecho nada por pedirlas". Sobre la liberalización del sistema ferroviario, Aguilar ha defendido que se trata de una cuestión "impulsada por Europa".

Por otro lado, el diputado de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha señalado que el autogobierno andaluza "exige planificación inmediata. Ejecución presupuestaria. Eso es servir al pueblo andaluz". "¿El Gobierno de España tiene que cumplir responsabilidades? Sí, todas. Pero al gobierno andaluz también hay que exigirle de alguna manera lo mismo", ha aseverado.

UN TREN "PÚBLICO Y ANDALUZ"

Adelante Andalucía pedía en su PNL al ejecutivo central que "revierta el proceso de privatización y liberalización del sistema ferroviario para garantizar un sistema cien por cien público y con perspectiva social, poniendo fin a las externalizaciones y aprobando un plan de mantenimiento de la red con inversión garantizada y aumento de plantilla en Adif y Renfe".

"El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de España a que el próximo Ministerio competente en la materia establezca una dirección de ADIF y RENFE formada principalmente por personas de perfil técnico, preferentemente trabajadoras públicos del sector, de forma que se disminuya el número de cargos con perfil político", recoge la PNL.

Asimismo, ha pedido a la Junta que insta al Gobierno central a "poner en marcha las medidas necesarias para desarrollar el servicio de cercanías en las provincias de Andalucia que actualmente no disponen de dicho servicio, como son Granada, Almería, Jaén, Huelva y Córdoba, y a mejorar los ya existentes en Sevilla, Málaga y Cádiz, con frecuencias de quince minutos en hora punta".

En esta línea, ha pedido a la Junta de Andalucía que "mejore las frecuencias de paso y el consiguiente aumento de los recursos laborales, revirtiendo su precarización creciente, que está poniendo en cuestión la calidad del servicio".

Asimismo, ha pedido un plan de interconexión a través del ferrocarril de todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes de Andalucía.