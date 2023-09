Cabello (PP) afirma que Espadas (PSOE-A) "miente" sobre la situación del agua en el Norte de Córdoba

CÓRDOBA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello, ha rechazado las declaraciones "oportunistas" que ha hecho este martes en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, sobre la situación del agua en la zona Norte de Córdoba, asegurando Cabello que "Espadas miente y debería pedir perdón a los vecinos de Pedroches y el Guadiato".

A través de una nota, Cabello ha afirmado "es una auténtica desfachatez que el líder de los socialistas andaluces venga ahora al Norte de Córdoba a exigir a la Junta de Andalucía soluciones al grave problema de abastecimiento que padece esta zona, cuando sabe perfectamente que la Administración autonómica no tiene ninguna competencia sobre el agua en la provincia de Córdoba".

"Venir ahora al Norte de Córdoba --ha proseguido-- a pedir soluciones inmediatas cuando dejaron abandonada la conexión de La Colada con Sierra Boyera, no dieron la cara cuando gobernaron la Diputación de Córdoba y han negado desde el Gobierno de España la conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera, demuestra un intento a la desesperada del PSOE de intentar aprovechar esta difícil situación para rascar votos".

A juicio de Cabello, el PSOE "solo busca la confrontación con un tema tan sensible que afecta a tantos vecinos, y no mira hacia atrás y hacia el nefasto legado que han dejado sus gobiernos autonómicos y provinciales. Si el PSOE hubiera gobernado de manera responsable en la Junta de Andalucía, la conexión de La Colada con Sierra Boyera llevaría años terminada. Si hubiera gobernado de manera responsable en la Diputación, no habríamos perdido tantos meses para conseguir que el agua del grifo sea potable, y si en España tuviéramos un Gobierno responsable, la conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera se estaría acometiendo por la vía de urgencia".

Por todo ello, "no vamos a admitir lecciones de un partido que ha ninguneado a los 80.000 vecinos del Guadiato y Los Pedroches" lamentando la secretaria general del PP cordobés que Espadas "solo haya venido al Norte de Córdoba a buscar la foto", como "hizo cuando terminaron las obras de emergencia que conectaron la Colada con Sierra Boyera y que, con el tiempo, ha supuesto un problema mayor para los vecinos, y lo hace ahora intentando aprovecharse de ellos para debilitar al Gobierno de Juanma Moreno".

Por eso, se ha preguntado "dónde ha estado en este tiempo el señor Espadas, y cuales son las soluciones del PSOE y del Gobierno de España, a través de las confederaciones hidrográficas, al grave problema que sufrimos los vecinos de Los Pedroches y el Guadiato".

La también parlamentaria andaluza del PP ha defendido la labor del Gobierno del popular Juanma Moreno desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, asegurando "que nunca se ha puesto de perfil, muy al contrario, incluyó en el decreto de sequía autonómico la financiación de la potabilización del agua de la Colada y el anterior gobierno del PSOE en la Diputación de Córdoba lo rechazó dando la callada por respuesta".

En opinión de Cabello, "la sensibilidad" del Gobierno andaluz del PP en este asunto "se demuestra con cifras, como los once millones de euros destinados a las obras definitivas de conexión de la Colada, los 35 millones de euros para obras de depuración de aguas en Los Pedroches y el Guadiato, en obras declaradas de interés de la comunidad autónoma para salir en auxilio de los ayuntamientos, que son los competentes en esta materia, y el convenio con el actual gobierno del PP en la Diputación de Córdoba, para financiar la potabilización del agua".

Por último, Cabello ha avanzado que el Gobierno andaluz "licitará en breve" la conexión de La Colada con Sierra Boyera, y "mantiene su compromiso para financiar el proyecto de depuración en Sierra Boyera" y, a la vez, desde el PP seguirán "exigiendo al Gobierno de España que escuche a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y apueste por conectar Puente Nuevo con Sierra Boyera, pues es incomprensible que contando con tres grandes recursos hídricos en el Norte de Córdoba sigan olvidando a sus vecinos".