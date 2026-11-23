El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (d), llegan al Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), a 30 de octubre de 2026 - Carlos Luján - Europa Press

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 32,7% de los andaluces atribuye al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, la "principal responsabilidad" del accidente ferroviario de Urda (Toledo), mientras que el 75,2% valora como "mala o muy mala" su gestión de la crisis de Ceuta, según la encuesta preelectoral que publica este lunes la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, a seis días de los comicios generales del próximo domingo 29 de noviembre.

Se trata de una encuesta, consultada por Europa Press, elaborada a partir de una muestra de 2.400 entrevistas a andaluces mayores de edad realizadas en dos oleadas de 1.200 cada una, entre los pasados días 21 y 28 de octubre y entre el 5 y 11 de noviembre.

De acuerdo con dicho sondeo, el 63,5% de los andaluces califica como "mala o muy mala" la gestión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno frente al 24,7% que la considera "buena o muy buena", mientras que un 73,2% considera "necesario" un cambio al frente del Gobierno de España frente al 24,1% que opina lo contrario.

El 39,7% de los consultados considera que Pedro Sánchez Sánchez "no ha hecho nada bueno" al frente del Gobierno mientras que un 23% señala como "lo mejor" subir los sueldos y las pensiones. Como "peor" aspecto de su gestión al frente del Gobierno el 23% responde que "todo" mientras que otro 20,9% señala "la corrupción", un 9,3% la crisis de Ceuta y un 8,8% "pactar con independentistas".

A la pregunta de "a quién atribuye la principal responsabilidad" del accidente ferroviario de Urda, el 32,7% de los encuestados señalan a Pedro Sánchez, el 16,2% al exministro Óscar Puente y el 12,3% a Adif como responsable de la infraestructura ferroviaria. Sobre la crisis de Ceuta, el 75,2% valora como "mala o muy mala" la gestión de Pedro Sánchez frente a un 10,1% que la califica como "buena o muy buena".

ACAMPADAS POR LA VIVIENDA Y HUELGA GENERAL

La encuesta preelectoral del Centra también pregunta sobre las acampadas por el acceso a la vivienda y la convocatoria de huelga general del pasado 11 de noviembre. El 38,6% de los consultados se declara a favor de las acampadas frente a un 48,7% que se muestra en contra de estas protestas.

Sobre la convocatoria de huelga general del 11N, el 34,5% se declara a favor frente a un 49,1% que lo hace en contra. El 54,7% de los consultados opina que la huelga del 11N se convocó "contra la oposición" frente a un 25,9% que considera que se hizo "contra el Gobierno" y un 2,8% que estima que se convocó "contra ambos: Gobierno y oposición".

El sondeo también pregunta por la opinión de los andaluces sobre la Constitución de 1978. Un 22% considera que "necesita una reforma en profundidad" y otro 59,1% que precisa "actualizar algunas cosas" mientras que el 13,5% opina que "es la mejor Constitución que podemos tener". El 47,8% entiende que los cambios son necesarios para "proteger nuestra democracia" y el 36,7% para "garantizar más derechos".

Por último, el 88% de los encuestados considera que "la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno" mientras que un 5,2% estima que "en algunas circunstancias, un gobierno autoritario es preferible a un sistema democrático" y otro 4,6% entiende que "da igual un gobierno que otro".