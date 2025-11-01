Caja Rural Granada pone en marcha los encuentros 'Perspectivas de mercados' sobre estrategias de inversión

Archivo - Fachada de una sucursal de Caja Rural Granada. - MIGUEL ÁNGEL MOLINA / CAJA RURAL GRANADA - Archivo

GRANADA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Banca Privada y Banca Personal de Caja Rural Granada ha puesto en marcha un conjunto de encuentros bajo el título 'Perspectivas de mercados', con el objetivo de ofrecer a sus clientes información directa sobre mercados, estrategias y productos de inversión en un formato cercano y participativo.

Al respecto, el responsable de Banca Privada y B. Personal de la Entidad, Juan Laborda, ha explicado que "con estos eventos deseamos fortalecer la relación con nuestros clientes en materia de asesoramiento, alineándonos con las mejores prácticas del sector y con gestoras de primer nivel".

El primero se celebrará este domingo en el Gran Hotel Miramar de Málaga, con una mesa de debate que reunirá a Loreto Benito Polo, Sales Manager de Amundi, y a María Vereterra, Client Manager de Schroders, moderada por Arantza Loinaz, Directora de Fondos Internacionales del Banco Cooperativo.

El segundo tendrá lugar el 11 de noviembre en los Servicios Centrales de Caja Rural Granada, con la participación Pilar Martí-Fluxá, miembro del equipo comercial de J.P. Morgan Asset Management y Shroders, nuevamente moderado por Loinaz.

Estos encuentros se enmarcan en la filosofía de la Entidad, reflejada en su campaña recientemente presentada 'Codo con codo', que pone en valor el trato personal y especializado como "elemento diferenciador frente a la despersonalización del sector".

"En Caja Rural Granada cada cliente es atendido por un profesional que se involucra activamente en conocer su situación y sus metas", ha destacado Laborda, quien ha confiado en el "éxito" de este programa para "reforzar la política de cercanía que caracteriza a la entidad". Este modelo de acompañamiento ha permitido a Caja Rural Granada incrementar su patrimonio gestionado un 24% en 2025, alcanzando 872 millones de euros, por encima de la media del Grupo Caja Rural.

En 2025, Gescooperativo, la Sociedad de Inversión Colectiva del Grupo, ha pasado de gestionar aproximadamente 5.000 millones de euros en 2020 a casi 11.316 millones, lo que supone haber doblado su patrimonio en cinco años. Este crecimiento ha situado a Gescooperativo entre las mejores gestoras europeas, reconocida en la 19ª edición de los European Funds Trophy celebrada en París.