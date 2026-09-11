La Calahorra y Güéjar Sierra preparan la salida y meta de La Vuelta con un espectacular recorrido el sábado por Granada

Vista del castillo de La Calahorra. - FB AYUNTAMIENTO DE LA CALAHORRA

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las localidades de La Calahorra y Güejar Sierra se preparan para la celebración este sábado, 12 de septiembre, de la etapa 20 de La Vuelta Ciclista por tierras granadinas, toda vez que el municipio del imponente castillo será el punto de partida de la penúltima jornada de la prueba deportiva, mientras que, ese mismo día, el alto del Collado del Alguacil, en Güéjar, será el punto de meta del que la propia Vuelta ha calificado como 'etapa reina'.

Precisamente, el Ayuntamiento de la localidad de Güéjar Sierra ha advertido del corte del acceso al Collado del Alguacil desde las 18,00 horas de este viernes. El Consistorio también advierte que se han establecido una serie de cortes y restricciones de tráfico para garantizar la seguridad de corredores, vecinos y aficionados.

Así, como aspecto principal, apuntan al corte de la carretera provincial GR-3200 y de Camino Maitena entre las 15,00 y las 18,00 horas. El recorrido de La Vuelta atravesará el núcleo de Güéjar Sierra por Avenida de La Libertad, Ventorrillo, Hermanas Quirós, Era Moraleda y la referida calle Maitena.

En cuanto al corte del acceso al Collado del Alguacil desde este viernes 11 de septiembre, a partir de las 18,00 horas, detallan que el acceso está permitido únicamente a residentes; y también apuntan al corte del Camino Padules desde El Tocón de Quéntar. Se ha habilitado un parking en el solar del Barrio Alto para facilitar el estacionamiento durante la jornada.

LA CALAHORRA

Por su parte, el Ayuntamiento de La Calahorra, municipio desde el que partirá la carrera ciclista el sábado, ha informado que se procederá al corte de la carretera provincial GR--5104 desde el cruce del consultorio médico hasta la Carretera de Alquife, así como todas las bocacalles que desembocan en la avenida del Marquesado.

El Consistorio de esta localidad insiste en la importancia de evitar al máximo posible el aparcamiento de vehículos en la avenida del Marquesado para facilitar el buen transcurso de la prueba ciclista "debido a la gran afluencia de ciudadanos interesados en la misma".

Por último, el Ayuntamiento de La Calahorra señala a los vecinos de la zona del Cuartel de la Guardia Civil y del Cerrillo de la Aurora que los contenedores de residuos se trasladarán temporalmente detrás del Cuartel de la Benemérita.

RECORRIDO ESPECTACULAR DE MONTAÑA

Desde La Vuelta aseguran que la etapa vigésima del sábado, de montaña y de 168,8 kilómetros de recorrido, "podría ser perfectamente la 'etapa reina', tanto por su dureza deportiva como por la espectacularidad de los paisajes de las montañas granadinas".

Así, este sábado, el puerto de tercera categoría de Blancares inaugura las rampas rumbo a otros dos ascensos de primera. Las dos escaladas del puerto de El Purche (1.480 m) y la ascensión al Puerto de El Duque (1.650 m), "que cuecen al pelotón a fuego lento antes del monumental esfuerzo de subir al Collado del Alguacil (1.880 m), que pone el colofón con su categoría especial. "Al final de la jornada, la clasificación general tendrá apariencia definitiva", señalan desde la organización de la prueba.

"El espectáculo continúa en el paisaje con infinitas panorámicas de carreteras sinuosas sobre montañas desnudas, fértiles laderas aprovechadas al máximo para los cultivos, barrancos tallados por la fuerza del agua que alimenta los embalses y pueblos blancos encajados en los valles o colgados de los riscos", expresan desde La Vuelta para describir los paisajes granadinos de esta etapa.

Otro de los puntos destacados de paso es el de la ciudad de Guadix, al norte de la provincia, donde se ha establecido un importante dispositivo de seguridad. Según un bando municipal, en la jornada estará prohibido el estacionamiento en ambos carriles de la avenida Medina Olmos entre las 8,00 y las 14,00 horas.

También la ciudad accitana, en el caso de la avenida Mariana Pineda, se recomienda no estacionar en ese mismo horario y los vehículos que permanezcan estacionados en esa vía no podrán moverse ni incorporarse a la circulación en esa franja.

Asimismo, a partir de las 11,30 horas se realizará un corte general al tráfico que afectará a la avenida Medina Olmos, plaza de las Américas, avenida Mariana Pineda y las calles y zonas aledañas. Las restricciones se mantendrán hasta que haya pasado la carrera y los responsables del dispositivo de seguridad autoricen la reapertura de las vías.

Entre las localidades por las que pasará La Vuelta el sábado están: La Calahorra, Jerez del Marquesado, Guadix, Puerto de Los Blancares, Quéntar, Granada, Puerto de El Purche, Huétor Vega, Pinos Genil, Puerto de El Dueque, Pinos Genil, Güéjar Sierra y Collado del Alguacil. La salida neutralizada será a las 12,30 horas y la llegada se estima desde las 17,16 horas.