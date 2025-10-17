Calendario laboral Andalucía 2026: Los cuatro puentes más largos y los festivos que caen en sábado

Archivo - Numerosos turistas y malagueños disfrutan de la playa de La Malagueta. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El calendario laboral general y local de Andalucía para el año 2026 contempla un total de doce días festivos, de los cuales cuatro darán lugar a puentes y dos coincidirán con fines de semana. Así se recoge en una resolución de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press.

En concreto, en 2026 serán festivos en Andalucía los siguientes días:

- Jueves 1 de enero (Año Nuevo)

- Martes 6 de enero (Epifanía del Señor)

- Sábado 28 de febrero (Día de Andalucía)

- Jueves 2 de abril (Jueves Santo)

- Viernes 3 de abril (Viernes Santo)

- Viernes 1 de mayo (Fiesta del trabajo)

- Sábado 15 de agosto (Festividad de Asunción de la Virgen)

- Lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

- Lunes 2 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos)

- Lunes 7 de diciembre (Día de la Constitución Española)

- Martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

- Viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor)

A estos doce días se suman los dos festivos locales elegidos por cada ayuntamiento de la comunidad, sumando un total de 14 días. Consulta cuáles son los festivos locales.