Calendario laboral Andalucía 2026: Los cuatro puentes más largos y los festivos que caen en sábado

SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El calendario laboral general y local de Andalucía para el año 2026 contempla un total de doce días festivos, de los cuales cuatro darán lugar a puentes y dos coincidirán con fines de semana. Así se recoge en una resolución de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press.
En concreto, en 2026 serán festivos en Andalucía los siguientes días:
- Jueves 1 de enero (Año Nuevo)
- Martes 6 de enero (Epifanía del Señor)
- Sábado 28 de febrero (Día de Andalucía)
- Jueves 2 de abril (Jueves Santo)
- Viernes 3 de abril (Viernes Santo)
- Viernes 1 de mayo (Fiesta del trabajo)
- Sábado 15 de agosto (Festividad de Asunción de la Virgen)
- Lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)
- Lunes 2 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos)
- Lunes 7 de diciembre (Día de la Constitución Española)
- Martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)
- Viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor)
A estos doce días se suman los dos festivos locales elegidos por cada ayuntamiento de la comunidad, sumando un total de 14 días. Consulta cuáles son los festivos locales.