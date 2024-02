Calvo insiste en defender la amnistía: "Lo hace el pueblo soberano a través de las Cortes Generales y es democrático"

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta del Gobierno y nueva presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha insistido este viernes en defender la amnistía, apuntando que es el "pueblo soberano" el que la otorga a través de las Cortes Generales. "En un tiempo y para unas personas concretas, con unos hipotéticos delitos concretos, se exime de su paso por la justicia y eso no lo puede hacer el Gobierno, sino que lo hace el pueblo soberano, con su mayoría en las Cortes Generales, que es la representación directa de lo que hemos votado los españoles", ha indicado.

"Eso es democrático, legal y legítimo", según ha señalado Carmen Calvo, en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press. "El indulto general está prohibido en nuestra Constitución, y eso dije que era inconstitucional, lo digo hoy y lo puedo decir el mes que viene", según Carmen Calvo, quien ha señalado que el indulto general es lo que propuso hace algunos años el independentismo y "a eso es a lo que siempre se tiene que negar el estado español".

"A la amnistía, no. La amnistía es acotar un tiempo, unos delitos y una circunstancia por alguna causa mayor", ha indicado la exvicepresidenta del Gobierno, que ha agregado que ahora "sabemos que el Partido Popular también piensa lo mismo y que lo intentó, pues porque estamos delante de una figura que está en la Constitución y que se llama el derecho de gracia".

"Algunos lo entenderán y otros no, porque tú puedes estar en desacuerdo con la amnistía políticamente, pero tienes que saber que jurídicamente es absolutamente viable, primero porque lo decide el pueblo soberano en las Cortes Generales, que es donde estamos de manera directa, y, segundo, porque, como todas las leyes de este país, será sometidas a control del Tribunal Constitucional", según ha explicado Carmen Calvo.

Ha señalado que eso "puede no gustarte, pero, desde luego, lo que hay en este momento planteado es perfectamente legítimo y legal". "En este momento lo que me importa de este debate es el aspecto jurídico, porque el aspecto político unos lo ven y otros no lo ven, y eso es perfectamente normal", ha indicado.

"Y parece que lo ven casi todos los partidos políticos de este país, menos Vox, porque el Partido Popular ha estado en ello, o sea que se ve que de alguna manera tenemos que encontrar una salida a la situación de Cataluña", ha señalado.