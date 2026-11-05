La Cámara de Cuentas de Andalucía aprueba las directrices técnicas para fiscalizar las ayudas a la educación infantil

Archivo - Aula de una escuela infantil en Andalucía. - ESCUELAS INFANTILES UNIDAS - Archivo

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Cámara de Cuentas ha aprobado el documento de directrices técnicas de la fiscalización de la gestión de las ayudas del programa presupuestario 42I 'Educación para la primera infancia', que se corresponde con el primer ciclo de la Educación Infantil, una etapa educativa de carácter voluntario que abarca desde el nacimiento hasta los tres años (0-3 años). La actuación fiscalizadora propuesta es una auditoría operativa.

Esta fiscalización consiste en la revisión "independiente, objetiva y fiable", en palabras del órgano autonómico en una nota, que tiene por objeto "verificar" si la gestión de las ayudas del programa presupuestario cumple con los principios de "eficacia, eficiencia y economía", con la finalidad de, una vez concretadas las "posibles deficiencias", recomendar las oportunas propuestas de mejora.

El ámbito objetivo de la fiscalización será la gestión de las ayudas del programa presupuestario 42I. La delimitación del alcance de esta auditoría operativa para centrarse de forma exclusiva en las ayudas a la educación infantil, excluyendo el régimen de bonificaciones de precios públicos, responde a una triple justificación basada en la representatividad de la red de centros, el volumen de la población escolar atendida y el peso financiero del programa.

Desde el punto de vista subjetivo, será objeto de fiscalización la actuación realizada por aquellos órganos, unidades y departamentos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) que tengan asignado el ejercicio de atribuciones y competencias en materia de gestión del programa 42I. El alcance temporal será el ejercicio 2025. Se van a analizar las ayudas relativas al curso 2025/2026 con las convocatorias incluidas hasta el 31 de diciembre de 2025. No obstante, se aplicarán los procedimientos de auditoría y comprobaciones sobre ejercicios anteriores y/o posteriores si resultan necesarios para una mejor consecución de los objetivos de esta actuación.