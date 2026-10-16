La Cámara de Cuentas sienta las bases para fiscalizar contratos de la Junta de 2022-2023 con foco puesto en los menores

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, comparece en comisión parlamentaria. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Cámara de Cuentas ha aprobado el documento de directrices técnicas del 'Informe sobre la contratación del Sector Público Autonómico: especial referencia a la contratación menor', una fiscalización que "se desarrollará focalizando el análisis en el cumplimiento de la normativa aplicable a la contratación menor de las consejerías y agencias de la Junta de Andalucía", en los ejercicios de 2022 y 2023.

Así lo ha anunciado este viernes la Cámara de Cuentas mediante un comunicado en el que informa de la aprobación de las directrices técnicas de esta fiscalización que, según apuntan desde la institución, "aportará una imagen de conjunto, ofreciendo un análisis contextual estadístico general introductorio de la contratación pública de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas".

El objetivo general de este informe es, según continúa el comunicado, "la emisión de una opinión sobre el cumplimiento de la contratación pública de la Junta de Andalucía, especialmente la contratación menor de las consejerías y agencias, que conforman el ámbito subjetivo de la fiscalización".

Más concretamente, entre los objetivos que se persiguen en esta actuación figura "el análisis estadístico de los datos relativos a la contratación formalizada por la administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales durante los ejercicios 2022 y 2023".

También, "verificar el cumplimiento del plazo de rendición de la relación por parte de la Dirección General de Contratación, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, de los contratos del Registro de Contratos a la Cámara de Cuentas de Andalucía, según la normativa vigente", y comprobar que "la información rendida por la Dirección General de Contratación coincide con la información de la Memoria Anual de Contratación".

Otros objetivos son "verificar el cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público en contratación menor de la muestra de los ejercicios 2022 y 2023, atendiendo a los riesgos detectados".

El "ámbito objetivo" de esta fiscalización lo constituyen los contratos adjudicados por las consejerías y agencias administrativas de la Junta de Andalucía, en fases de "preparación", de "selección de los licitadores", de "selección del adjudicatario" y de "ejecución del contrato".

Asimismo, el "alcance subjetivo" lo conforman "todas las entidades del Sector Público Andaluz para el análisis global de la contratación y las consejerías y agencias de la Junta de Andalucía para la fiscalización de cumplimiento de legalidad de la Ley de Contratos del Sector Público en los expedientes de contratos menores seleccionados".

El ámbito temporal de la fiscalización se circunscribe "a la contratación adjudicada en los ejercicios 2022 y 2023, registrados en la plataforma del Registro Público de Contratos y comunicados a la Cámara de Cuentas de Andalucía".

Por su parte, el análisis estadístico de la contratación comprenderá un análisis evolutivo de los años 2022 y 2023, tanto de los datos del Registro de Contratos como de la Memoria Anual de Contratación Pública de la Junta de Andalucía.

En la página web de la Cámara de Cuentas --www.ccuentas.es'--, en el apartado 'Actuaciones en curso', se encuentra toda la información referente a este documento de directrices técnicas.