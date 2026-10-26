El campo andaluz se moviliza este miércoles en Madrid para exigir "medidas urgentes" ante la pérdida de rentabilidad

Archivo - Tractor en una explotación agraria. - ASAJA GRANADA - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Andalucía, COAG Andalucía y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía participarán el próximo miércoles 28 de octubre en la tractorada de Madrid, convocada a nivel nacional por Asaja, COAG y Unión de Uniones para exigir respuestas y "medidas urgentes" ante "una situación que está comprometiendo la rentabilidad y el futuro de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas".

La movilización, encabezada por medio millar de tractores, partirá a las 11,00 horas de la Plaza de Colón, recorrerá el Paseo de Recoletos, el Paseo del Prado y concluirá en el Paseo de la Infanta Isabel ante el Ministerio de Agricultura, donde se concentrarán agricultores y ganaderos llegados de todas las provincias, tal y como han subrayado las asociaciones en una nota de prensa.

Así, las tres organizaciones andaluzas se suman a esta movilización para reclamar medidas concretas y urgentes que permitan al sector producir con rentabilidad y garanticen el futuro de la agricultura y la ganadería. De esta manera, han asegurado que agricultores y ganaderos afrontan una "fuerte presión sobre sus explotaciones por el incremento de los costes de producción, unos precios que no cubren los gastos, unas exigencias normativas crecientes y la entrada de producciones de terceros países que no están sometidas a los mismos requisitos exigidos a los productores europeos".

Bajo el lema 'Dar de comer tiene que dar para vivir', el sector reclama "condiciones justas" para producir y cinco "medidas prioritarias". La primera, se trata de un "plan de choque frente a los costes de producción". Para ello, las organizaciones agrarias piden la implantación de un gasóleo profesional agrícola, con fiscalidad reducida y bonificación directa al repostar. Hasta su puesta en marcha, se reclama una ayuda que cubra el 70% del sobrecoste real del gasóleo, junto a medidas para reducir el impacto del precio de fertilizantes, energía y otros insumos.

Por otro lado, han pedido "una PAC fuerte y con presupuesto suficiente". Las organizaciones rechazan el debilitamiento de la Política Agraria Común y reclaman para 2028-2034 una PAC con presupuesto propio y suficiente, orientada prioritariamente "a quienes producen y viven del campo". El manifiesto advierte de que la propuesta de Bruselas supondría para España casi 10.000 millones de euros menos, un 28% en términos reales.

En tercer lugar, han reclamado precios justos y una Ley de la Cadena Alimentaria eficaz. El sector exige que los precios cubran los costes efectivos de producción, más controles e inspecciones frente a las prácticas abusivas y una aplicación de la ley que tenga en cuenta la realidad del modelo cooperativo.

Además, también han suscrito la necesidad de tener "las mismas reglas para todos". "Frente a la competencia desleal de las importaciones, las organizaciones reclaman reciprocidad y cláusulas espejo, controles efectivos en frontera, trazabilidad y etiquetado claro del origen, así como salvaguardias para proteger a los sectores perjudicados".

Y, por último, han exigido "menos burocracia y más facilidades para producir". De esta manera, han pedido la "simplificación real" de la PAC, de la condicionalidad y los ecorregímenes, la eliminación de duplicidades y obligaciones innecesarias y la aplicación del derecho al error, evitando que fallos leves sean tratados como fraude.

Asaja-Andalucía, COAG Andalucía y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía consideran que el campo "necesita respuestas, compromisos y resultados, y reclaman que los problemas de agricultores y ganaderos ocupen un lugar prioritario en la agenda política". "La proximidad de las elecciones generales no puede paralizar la adopción de medidas urgentes ni aplazar las decisiones estructurales que determinarán el futuro del sector", han aseverado.

'Dar de comer tiene que dar para vivir. Por un campo con futuro: soluciones ya' resume la reivindicación que agricultores y ganaderos llevarán el 28 de octubre a Madrid.