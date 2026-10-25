Gobierno de Almeida asegura que acampada en Sol sigue "porque a Sánchez le interesa" y anima a "reivindicar" en el 29N

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i), el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante (d), durante una intervención en el Faro de Moncloa, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha asegurado este domingo que la acampada instalada en la Puerta del Sol permanece porque al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le interesa", y ha llamado a aquellos ciudadanos que quieran "reivindicar un interés legítimo" a hacerlo "en las urnas" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre (29N).

El asentamiento de Sol, llevado a cabo desde el pasado 26 de septiembre en protesta por la crisis de vivienda, ha cumplido ya 30 días, superando así el tiempo que permaneció en la misma plaza la acampada del 15M en el año 2011. En este sentido, Carabante ha insistido en que "si a Pedro Sánchez no le interesara se levantaría con carácter inmediato".

"Exigimos que lo levante con carácter inmediato, de igual manera que se levanta con carácter inmediato cualquier manifestación que se produce en la calle Ferraz o en el Palacio de la Moncloa", ha reiterado, en declaraciones a los medios durante la Fiesta de la Trashumancia en la capital, que precisamente ha cambiado su itinerario este año debido a la acampada.

Además, también ha reclamado al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que retire "lo que ya no es una reivindicación de vivienda", sino "simple y llanamente un asentamiento ilegal" con "consecuencias y perjuicios muy importantes para el interés económico de los comerciantes y la seguridad de los madrileños".

"Los madrileños no han podido disfrutar del paso de las ovejas por la Puerta del Sol. Se están dando ya condiciones de inseguridad y no podemos permitirlo", ha añadido Carabante.

"LA MEJOR MANERA DE REIVINDICAR ES HACERLO EN LAS URNAS"

Al hilo de esto tras ser preguntado por las protestas en la ciudad de Barcelona, el delegado ha afirmado que "la mejor manera de reivindicar cuando uno tiene un interés legítimo es precisamente hacerlo en las urnas" el próximo 29 de noviembre en los comicios generales.

Asimismo, ha señalado que "cuando uno pone la gasolina siempre hay alguien que enciende el mechero y cuando un líder político lo que dice es que hay que encender las calles, siempre hay alguien que le sigue después de esas declaraciones", en referencia a las palabras de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante el Pleno del pasado 8 de octubre.

"Frente a eso, nosotros hacemos un llamamiento a que defiendan pacíficamente sus ideas, a que defiendan pacíficamente sus intereses y que acudan a votar el próximo 29 de noviembre. Y que lo hagan por la opción que va a permitir solventar precisamente la causa de estas manifestaciones, que es un Gobierno honrado que devuelva la dignidad a las instituciones", ha recalcado.