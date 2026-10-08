Cancelada la salida de un vuelo desde Sevilla a Almería programado para este jueves por motivos técnicos

Archivo - Un avión se dispone a aterrizar en el aeropuerto de Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo
SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La salida de un vuelo con destino Almería que tenía previsto despegar desde el aeropuerto de Sevilla ha sido cancelada este jueves, 8 de octubre.
Según han informado fuentes de la compañía Air Nostrum, responsable del trayecto, a Europa Press, han sido motivos técnicos los que han motivado esta cancelación, sin conocer por el momento más detalles acerca del incidente.
No obstante, la entidad ha habilitado opciones en próximos vuelos o viajes en carretera para los pasajeros que tenían previsto su desplazamiento.