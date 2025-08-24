Cancelados los fuegos artificiales en Cenes de la Vega (Granada) por "riesgo" de incendios tras el declarado este sábado

CENES DE LA VEGA (Granada), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega (Granada) ha cancelado este domingo la celebración de los fuegos artificiales previstos para las fiestas de San Bartolomé, debido al "riesgo extremo" de incendios y tras el último fue declarado este pasado sábado en dicho municipio.

Según ha comunicado el Consistorio en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de Facebook, consultada por Europa Press, no se llevarán a cabo las actividades pirotécnicas previstas para las fiestas municipales ya que esta localidad se encuentra en aviso rojo por "riesgo" de incendios.

De hecho, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, declaró este pasado sábado, entorno a las 21,05 horas, un incendio forestal en el paraje 'Túneles del Serrallo', en Cenes de la Vega, el cual ya ha sido estabilizado a las 09,00 horas de esta mañana. El Infoca ha desplegado un equipo para controlar el fuego compuesto por seis grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y tres vehículos autobombas.

Por otro lado, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha detallado a esta agencia que a las 23,50 horas de la jornada pasada se produjo un corte total con paso alternativo a la GR-420, desde el kilómetro 4 hasta el 7,6 de la carretera A-395, sentido Sierra Nevada, a consecuencia de este incendio.